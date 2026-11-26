Adriana, psicóloga, explica cómo GTA 6 revela aspectos de nuestras relaciones: "Aborda los celos, el descuido y la adicción"

13 años. Es el tiempo que muchos aficionados de los videojuegos han esperado hasta que saliera al fin Gran Theft Auto VI.

Un entretenimiento que fue conocido por generar varias polémicas en sus anteriores entregas, muchas en cuanto a la violencia ejercida.

Sin embargo, esta edición está generando otro tipo de controversias, más ligadas a las relaciones de pareja, celos, inseguridades y también cuestionamientos machistas.

Y es que la nueva entrega hiperrealista de Rockstar ha generado debate no solo por su violencia, sus escenas explícitas o su representación de las mujeres, sino porque su protagonista masculino, Jason, tiene que cuidar, atender y mantener una relación con Lucía, la otra protagonista.

Una novedad que no ha sentado bien dentro de una parte de los jugadores de sexo masculino, ni tampoco ha agradado a algunas mujeres cuya pareja juega durante horas manteniendo una especie de "relación virtual" con otra chica.

Para Adriana León, psicóloga experta en adicciones en Torrevieja, la controversia va mucho más allá de un videojuego. Habla de celos, inseguridades, control, machismo, sexualización y, sobre todo, de cómo entendemos las relaciones hoy en día.

Celos VS control

Una de las cuestiones que más se repite en redes sociales desde el lanzamiento del juego es si es normal que una mujer sienta celos porque su pareja mantiene una relación virtual con Lucía, la protagonista femenina del juego, una situación que ha llegado incluso a plantear el debate de prohibir a sus parejas jugar por dicho motivo. Según León: "Sentir incomodidad puede ser normal, pero eso no justifica el control".

“Los celos son una emoción humana que puede aparecer en situaciones que las personas interpretamos como una amenaza para nuestra relación, por la pérdida o porque no nos prestan suficiente atención”, explica la psicóloga. “En este caso sería el videojuego, que son mujeres virtuales”.

Es decir, que una persona pueda sentirse incómoda ante determinadas escenas de sexo o interacciones románticas dentro de un juego no la convierte automáticamente en una persona controladora. Pero sí hay una línea importante que no se puede cruzar.

“Lo que no está bien es creer que tenemos derecho a controlar la conducta de nuestra pareja prohibiendo ciertos actos”, señala Adriana. “Hay que diferenciar entre una situación de infidelidad real y una interpretación con personas ficticias dentro de un videojuego”.

La clave, según la experta, está en poder expresar la incomodidad y hablarlo, especialmente si el uso del videojuego se ha vuelto descontrolado.

¿Celos = inseguridad?

Es una frase que se repite mucho en redes sociales: “Los celos son inseguridad”. Una realidad que, desde el punto de la psicología, resulta mucho más compleja de lo que parece.

Adriana explica que la inseguridad puede influir, pero no lo explica todo. También pueden pesar el miedo al abandono, experiencias anteriores de infidelidad, desconfianzas aprendidas en la familia o incluso una educación religiosa o cultural que interprete la sexualidad de una forma determinada.

“Una persona que es insegura puede tener miedo a la pérdida o a que su pareja se vaya con otra persona”, explica. “Pero también puede haber tenido una experiencia previa en la que le hayan sido infiel y eso generar una reacción, aunque la situación no sea exactamente igual”.

Por eso, reducir los celos a “trabaja tu inseguridad”, como se puede escuchar en algunos videos que circulan en redes sociales, puede ser demasiado simplista. En definitiva, existen algunas inseguridades que merecen atención. Pero hay otras que nacen desde heridas, condicionamientos o experiencias previas que explican por qué una persona reacciona con tanto dolor ante algo que, en apariencia, es "solo" un videojuego.

La importancia del tiempo

Pero para la psicóloga la clave está en el tiempo, pues plantea que puede que una mujer no se sienta mal porque su pareja flirtea con una mujer virtual, sino porque ese videojuego se ha convertido en una prioridad por encima de ella.

“La persona que juega puede estar utilizando el juego de una forma desadaptativa, con un descuido de sus obligaciones, responsabilidades o tiempo libre”, explica Adriana. “Puede dejar de salir al cine o de ver a su pareja tres días seguidos porque está jugando”.

A partir de este momento, ya no solo entran los celos en juego (nunca mejor dicho), sino que abre la puerta al debate de la adicción al videojuego.

La psicóloga lo ilustra con un ejemplo: “Que en el videojuego te líes con una chica, la cuides cuando tiene el periodo o le des una medicación no es tan grave como que una persona se pase tres días sin ver a su novia por preferir jugar”.

Sin embargo, no se trata de demonizar los videojuegos, pues Adriana insiste en que pueden tener aspectos positivos ya que fomentan la creatividad, permiten desconectar, jugar con amigos o compartir momentos. El problema aparece cuando el juego deja de ser un ocio y empieza a desplazar el trabajo, los estudios, las relaciones, la pareja o incluso la propia vida cotidiana.

“Hay personas que han llegado a perder trabajos, a descuidar obligaciones con la pareja o con los hijos”, cuenta.

La cuestión del machismo

Otro de los debates que ha levantado GTA 6 es la indignación de algunos hombres como el famoso streamer Auron Play ante la obligación de Jason, el protagonista a cuidar a Lucía, contestarle mensajes, llevarla a citas o adaptarse a ella.

Para Adriana, esa reacción también dice mucho.

“Por un lado están las mujeres con el tema de la inseguridad, los celos y el control. Por otro, están algunos hombres que dicen: yo antes jugaba para tener mi tiempo, hablar con mis amigos o desconectar, y ahora resulta que tengo que ganarme a la protagonista, cuidarla y mimarla”, explica.

La psicóloga ve ahí una muestra de machismo social mediante la idea de que el cuidado, la atención o la reciprocidad en una relación sean algo que resta masculinidad.

Y es que la polémica resulta especialmente llamativa en una saga como Grand Theft Auto, históricamente criticada por sexualizar a las mujeres y normalizar estereotipos machistas. En esta nueva entrega, Lucía no aparece solo como un objeto de deseo, sino como una protagonista activa que toma decisiones y tiene peso en la historia.

“El videojuego presenta a una mujer con protagonismo y autonomía, y el chico también tiene que adaptarse a ella”, explica Adriana.

La sexualización no desaparece

Aunque GTA 6 haya dado más protagonismo a Lucía, Adriana no cree que eso borre los problemas previos de la saga.

“Lo que debemos analizar no es solamente si un videojuego provoca celos en las mujeres, sino por qué determinadas representaciones sexuales de las mujeres atentan contra la igualdad”, afirma.

Para la psicóloga, hay elementos que siguen estando fuera de lugar como poder acceder a un prostíbulo, pagar por sexo o tocar el cuerpo de una mujer dentro de un videojuego.

“Eso es lo que yo veo fuera de lugar”, dice. “Y también el rechazo de ciertos hombres a que la mujer tenga protagonismo y autonomía dentro del mismo juego”.

En definitiva, no es que un videojuego pueda “obligar” a nadie a ser machista, igual que no todos los que ven La isla de las tentaciones normalizan las infidelidades. Pero las representaciones repetidas sí pueden reforzar ideas que ya existen en la sociedad.

“El comportamiento violento se debe, entre otras cosas, a un fanatismo, una conducta adictiva o un patrón de personalidad previo”, explica Adriana. “No tiene por qué ser lo mismo para todo el mundo”.

Lo que dice GTA de nosotros

GTA 6 ha puesto sobre la mesa el hecho de que muchas personas siguen entendiendo el cuidado, la atención y el respeto como una pérdida de poder. Que un hombre tenga que ser atento con su pareja virtual ha provocado más indignación que las escenas de violencia o sexualización que han acompañado a la saga durante años.

Y ahí está la paradoja. En definitiva, el propio videojuego permite abrir una conversación sobre los celos, el control, la adicción a los videojuegos, la pornografía, las inseguridades y la forma en que seguimos educando en masculinidad.

Como resume Adriana León: “Abre un importante debate sobre los estereotipos, la igualdad, la educación y la relación entre hombres y mujeres”.