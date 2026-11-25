El pueblo con una gran feria de Navidad desde el 4 de diciembre: productos típicos, dulces y un tren navideño

La localidad alicantina de Jijona celebra una nueva edición de su tradicional Feria de la Navidad, con puestos de turrones, gastronomía local, actividades familiares y propuestas para descubrir el municipio.

La Navidad está cada vez más cerca y, con ella, regresan los mercadillos, las luces y las ferias que llenan de ambiente las calles de los pueblos. Son muchas las personas que aprovechan estas fechas para adelantar las compras, descubrir productos artesanales o simplemente disfrutar de un plan diferente en familia.

En la provincia de Alicante, uno de los destinos que se prepara para recibir a miles de visitantes es Jijona. La localidad, conocida como la cuna del turrón, celebra su Feria de Navidad a partir del 4 de diciembre, una cita que reúne productos típicos, dulces navideños, gastronomía y numerosas actividades para todos los públicos.

Una feria para el turrón

La Feria de Navidad de Jijona nació hace 16 años con el objetivo de reforzar la imagen del municipio como referente en la elaboración de turrones y dulces. Desde entonces, ha aumentado tanto el número de expositores como el de visitantes, hasta convertirse en una de las citas habituales del calendario navideño alicantino.

Según explican desde Feria de Navidad de Jijona, el evento nació como un escaparate para ofrecer "los mejores productos autóctonos". Entre ellos destacan los turrones, chocolates y dulces navideños elaborados por los fabricantes locales, aunque también tienen presencia otros sectores, como el heladero.

La feria también reúne a pequeños comercios, emprendedores y asociaciones del municipio. Una oportunidad para adelantar las compras navideñas y conocer algunas de las novedades que presentan los negocios jijonencos.

Un tren navideño

Más allá de los puestos comerciales, la programación incluye propuestas para disfrutar de la visita durante toda la jornada. Habrá catas, maridajes, demostraciones gastronómicas, talleres infantiles, cuentacuentos, actuaciones y pasacalles.

Uno de los atractivos para los más pequeños es el tren navideño, que recorre las calles del municipio y permite conocer Jijona de una manera diferente.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado, con las propuestas de bares, cafeterías y restaurantes locales, además de una zona habilitada para foodtrucks.

Qué visitar en Jijona

La feria puede ser también una buena excusa para recorrer el patrimonio de esta localidad del interior de Alicante. Según recoge Turismo GVA, uno de los lugares que merece una visita es el castillo de Jijona o Torre Grossa, una fortaleza de origen almohade situada en uno de los puntos más elevados del municipio.

También destacan la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo renacentista, y la Iglesia de Santa María, vinculada a una leyenda sobre el rey Jaume I.

Para quienes quieran profundizar en la tradición repostera local, el Museo del Turrón permite conocer la historia y el proceso de elaboración de este producto. Otra parada interesante es el horno del Raval, de origen morisco y todavía en funcionamiento, donde se preparan algunas de las pastas tradicionales de Jijona.