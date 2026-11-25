Pilar Cortes, fotografiando a los usuarios de APCA en los pozos de Garrigós. Laurine Maurice

La fotografía y la inclusión de personas con discapacidad conquistan los Pozos de Garrigós: "El arte es importante"

Usar la fotografía como herramienta para la inclusión, abrazar el arte como camino hacia la diversidad y la creatividad como revolución, esta es la premisa del III Maratón Fotográfico Social de Aguas de Alicante, una iniciativa que ha reunido a decenas de personas con discapacidad en los Pozos de Garrigós del Museo de Aguas.

Los Pozos de Garrigós se convirtieron ayer en un estudio fotográfico abierto a la inclusión. El III Maratón Fotográfico Social de Aguas de Alicante reunió a usuarios de la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante (APCA) y de otras entidades para retratar, desde su propia mirada, un espacio emblemático de la ciudad.

La iniciativa, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se desarrolló durante toda la jornada del lunes 23 de noviembre en el Museo de Aguas-Pozos de Garrigós. Participaron la Fundación Adiem, COCEMFE Alicante y APCA, cada uno en una sesión distinta guiada por profesionales de la fotografía y el arte.

La Fundación Adiem abrió la mañana de la mano de la fotógrafa Carolina Diego. A mediodía, COCEMFE Alicante realizó su recorrido con Candela Prumm y Pilar Cortés, mientras que por la tarde los usuarios de APCA trabajaron con la artista y fotógrafa Luisa Pastor, Candela Prumm y Pilar Cortés,

Las fotógrafas Pilar y Candela junto a una usuaria de APCA. Laurine Maurice

La propuesta no busca tanto la perfección técnica como la experiencia, que cada participante explore el espacio, elija aquello que le llama la atención y lo transforme en una imagen propia. El resultado se podrá ver en una exposición pública en el Museo de Aguas desde el próximo 3 de diciembre.

"Lo importante es divertirse"

Pilar Cortés, creadora de la iniciativa junto a Candela Prumm, explicó que el objetivo va mucho más allá de obtener grandes fotografías. “La idea no es hacer grandes fotos, sino que personas que igual nunca han utilizado una cámara de fotos se relacionen entre sí, conozcan una forma nueva de expresarse y que la sociedad las vea también como personas que pueden hacer estas cosas", afirmó.

Cortés destacó además el carácter lúdico de la jornada. “La idea también es divertirse. Lo más importante es divertirse”, subrayó.

Jesús, uno de los usuarios de APCA, fotografía los pozos. Laurine Maurice

Herramienta de inclusión

Una voluntaria de APCA que acompañó al grupo explica que conocieron el proyecto a través de Pilar Cortés, quien les ofreció la posibilidad de que personas de la residencia del Centro Infanta pudieran aprovechar y disfrutar de la actividad.

“Hemos venido con un grupo de chicos que les gusta bastante la fotografía y el arte, entonces para ellos esto es una actividad muy enriquecedora y promueve la inclusión, para que ellos también desarrollen todo lo que quieran en estos entornos”, relató.

Una voluntaria de APCA ayuda a Beatriz con su cámara. Laurine Maurice

No todos los participantes llegaban con la misma experiencia. Algunos ya habían trabajado la fotografía en talleres del centro, donde manipulan ellos mismos las cámaras, mientras que para otros era la primera vez que se enfrentaban a una.

Imágenes con voz propia

El III Maratón Fotográfico Social quiere romper barreras, inspirar reflexión y celebrar la pluralidad de capacidades humanas. Tras la jornada, un jurado seleccionará las mejores fotografías para integrarlas en una exposición producida íntegramente por Aguas de Alicante y abierta a toda la ciudadanía.

Una voluntaria ayuda a Pepe a fotografía a otra compañera. Laurine Maurice

La muestra podrá visitarse en la Sala Multimedia del Museo de Aguas desde el 3 de diciembre hasta el 6 de enero, en horario de apertura del museo y con entrada libre hasta completar aforo.