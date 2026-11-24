El pueblo más bonito de España para visitar en Navidad: con mercadillo y encendido de luces desde el 27 de noviembre

Peñíscola en Castellón es uno de los pueblos más bonitos de España para visitar durante la Navidad. La localidad prepara estas fiestas con un mercado navideño, actividades para toda la familia y un espectáculo de drones que dará comienzo a la programación este viernes, 27 de noviembre, coincidiendo con el encendido de la iluminación navideña.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y cada vez son más quienes buscan destinos donde disfrutar del ambiente de estas fechas. Sin embargo, no hace falta coger un avión para descubrir ciudades bonitas, pasear entre luces o visitar mercadillos navideños. A veces, ni siquiera es necesario salir de la Comunidad Valenciana.

Con 8.774 habitantes, Peñíscola figura entre los municipios recomendados por la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España para visitar durante estas fiestas. La entidad ha incluido recientemente a la localidad en una selección publicada en sus redes sociales, un reconocimiento que se suma a su trayectoria navideña.

Y es que el municipio castellonense ya sabe lo que es convertirse en protagonista de la Navidad. En 2021 ganó el concurso 'Juntos brillamos más', organizado por Ferrero Rocher, y se convirtió en el primer municipio costero en conseguir este reconocimiento.

Peñíscola enciende la Navidad

La programación navideña arranca este viernes, 27 de noviembre, con el espectáculo 'La llum del Nadal Peñíscola'. La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en la Plaza de Bous y contará con un espectáculo de drones titulado 'Cuento de Navidad'. El evento cuenta con la colaboración de Ferrero Rocher.

Será el punto de partida de unas semanas en las que las calles del municipio se llenarán de ambiente navideño y actividades para vecinos y visitantes.

Su mercado navideño

Otro de los principales atractivos será el Mercado Navideño de Peñíscola, que abrirá sus puertas el mismo viernes 27 de noviembre y permanecerá instalado hasta el 13 de diciembre. Se ubicará entre la Plaza de Bous y la plaza de Santa María.

Según describe el propio Ayuntamiento de Peñíscola en su página web, el mercado contará con una programación que incluye espectáculos teatrales, pasacalles, talleres y actividades participativas. La propuesta está especialmente pensada para disfrutar en familia y acercar la Navidad a los más pequeños.

Durante los fines de semana y festivos, los visitantes podrán encontrarse con personajes como Papá Noel, Mamá Noel, el Grinch, Elsa o el guardián de la estrella de Navidad. También habrá cuentacuentos, pintacaras y talleres artesanales.

Entre las actividades previstas destacan los pasacalles de elfos y personajes navideños, además de una propuesta participativa para formar un coro navideño.

El mercado abrirá de lunes a jueves no festivos de 16.30 a 20.30 horas. Los viernes, sábados, domingos y festivos tendrá horario de mañana y tarde, de 10.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 22.00 horas.

La programación continuará los días 28 y 29 de noviembre y durante los festivos del 5, 6 y 8 de diciembre, además del último fin de semana, el 12 y 13 de diciembre.

Aunque Peñíscola se encuentra a unos 320 kilómetros de la ciudad de Alicante y el trayecto en coche ronda las tres horas, la distancia puede ser una buena excusa para organizar una escapada de fin de semana.

Una oportunidad para descubrir uno de los pueblos más bonitos de la costa castellonense, pasear por sus calles iluminadas y disfrutar del ambiente navideño sin salir de la Comunidad Valenciana.