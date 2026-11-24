El mercadillo ambulante para visitar cada sábado: más de 250 puestos de antigüedades, productos locales y artesanía

El rastro de Xaló, en la Marina Alta, reúne cada semana a miles de visitantes en torno a un mercado al aire libre donde encontrar objetos antiguos, productos tradicionales y artículos artesanales.

Comprar en un mercadillo tiene algo especial. A diferencia de las tiendas convencionales, estos espacios permiten descubrir objetos únicos, encontrar antigüedades, adquirir productos elaborados de forma artesanal y, en ocasiones, conseguir auténticas gangas.

También son una oportunidad para conocer el comercio local y disfrutar de un paseo diferente durante el fin de semana.

En la provincia de Alicante hay una cita que merece un hueco en la agenda de los sábados. Se trata del 'Rastro de Xaló', también conocido como Mercat de la Terra, en la comarca de la Marina Alta.

Un mercado que comenzó en 1992 con apenas 14 puestos y que, con el paso de los años, se ha convertido en un atractivo turístico que recibe visitantes de distintos puntos.

Más de 250 puestos

Cada sábado por la mañana, el rastro reúne más de 250 puestos distribuidos a lo largo del río Xaló. Entre sus principales atractivos están las antigüedades, los objetos de colección, la artesanía y todo tipo de artículos que pueden convertirse en un recuerdo especial o en un pequeño tesoro para quienes disfrutan buscando piezas singulares.

El ambiente multicultural es otra de sus señas de identidad. Miles de personas recorren sus puestos cada semana, por lo que se recomienda reservar al menos un par de horas para conocerlo con tranquilidad.

Además, la visita permite disfrutar de actuaciones musicales en directo que, en ocasiones, acompañan la jornada y contribuyen al ambiente del mercado.

Productos de la tierra

La oferta de Xaló va más allá de las antigüedades. Junto al rastro se celebra el Mercat de la Terra, un espacio dedicado a la agricultura ecológica y a los productos tradicionales de la comarca.

En sus puestos se pueden encontrar embutidos, quesos, miel, olivas artesanales, huevos, conservas caseras, cocas, productos dulces, vino y mistela elaborados de forma artesanal, entre otras propuestas. También hay productos de agricultura ecológica, como tomates y lechugas, además de artículos tradicionales.

El Mercat de la Terra abre los sábados de 9:00 a 14:00 horas, excepto durante julio y agosto, cuando traslada su actividad a la tarde-noche, de 19:00 a 23:00 horas.

Una escapada por Xaló

La visita al mercadillo también puede servir para conocer el municipio. Xaló cuenta con un casco antiguo en el que destacan los retablos cerámicos de los siglos XVIII y XIX y la Iglesia Parroquial de Santa María.

También merece la pena acercarse a la ermita de Santo Domingo, visitar el Museo Arqueológico y Etnológico o descubrir la tradición vitivinícola de la localidad, uno de los referentes del enoturismo en la Marina Alta.