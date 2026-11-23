"Antiguamente eran barrios de gente obrera; ahora se han puesto a 800 o 900 euros, una barbaridad". La subida del precio de la vivienda en Alicante también ha alcanzado a Virgen del Remedio, uno de los barrios de la zona norte que tradicionalmente ha ofrecido una alternativa más económica para quienes no podían permitirse vivir en otras partes de la ciudad.

Aunque sigue entre las zonas más baratas, el encarecimiento del mercado está dejando sin opciones a familias con ingresos reducidos que antes encontraban aquí una oportunidad para acceder a un alquiler.

Una de ellas es María, nombre ficticio de una alicantina de 54 años que actualmente no encuentra una vivienda que pueda pagar. Después de vivir durante una década de alquiler en el vecino barrio de Los Ángeles por 485 euros mensuales, el propietario decidió no renovar su contrato. Desde entonces busca casa en Virgen del Remedio, pero los precios que encuentra están muy lejos de sus posibilidades económicas.

"No sé qué pasará conmigo, nos iremos a una tienda de campaña", explica. María trabaja con contrato fijo en el hospital, aunque una reducción de jornada deja sus ingresos en unos 500 euros al mes. Una nómina insuficiente para acceder a los alquileres que se ofertan actualmente en la zona

Alquileres en 900 €

Los datos de Idealista correspondientes a octubre de 2026 sitúan el precio medio de venta en Alicante en 2.744 euros por metro cuadrado. En Virgen del Remedio, la cifra es de 1.433 euros, todavía por debajo de la media municipal, pero muy alejada de los 692 euros que se registraban en octubre de 2021.

En el alquiler, el metro cuadrado alcanza los 10,3 euros en el barrio, frente a los 13,8 euros del conjunto de Alicante. La diferencia no evita que las rentas resulten inasumibles para buena parte de sus residentes.

La portavoz de la asociación de vecinos de Virgen del Remedio, Mari Eva Coloma, advertía en otra entrevista para EL ESPAÑOL de Alicante de que ya se piden 800 euros por viviendas situadas en cuartos y quintos pisos sin ascensor.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Virgen del Remedio, Mari Eva, en Plaza Argel. A.R.

"Están pidiendo 800 euros por un alquiler", denuncia. También señala el encarecimiento de las habitaciones, por las que algunos propietarios llegan a solicitar "hasta 400 euros por una habitación, cosa que es una salvajada".

La compraventa ha experimentado una evolución similar. Coloma recuerda que hace siete años era posible comprar una vivienda en Virgen del Remedio por "40.000 euros", mientras que ahora los pisos con características similares "por menos de 130.000 euros no se venden".

En puntos como la Plaza de Argel, añade, se ofertan inmuebles por "100.000 euros", incluso sin ascensor.

El barrio se encuentra, además, entre las zonas con menor renta de Alicante. La renta media anual declarada en Ciudad Jardín-Virgen del Remedio es de 19.000 euros, la segunda más baja de la ciudad. La zona de Nou Alacant–Juan XXIII registra la menor cifra, con 16.868 euros anuales.

Una nómina de 500 €

Esa diferencia entre los ingresos de los vecinos y los precios del mercado es precisamente la que sufre María. Tras abandonar su anterior vivienda, ha comprobado que ni siquiera puede acceder a los alquileres de uno de los barrios que tradicionalmente se consideraban más económicos.

"Siempre he estado sola. Lo primero que he pagado ha sido el techo; luego ya para comer me buscaba la vida", cuenta.

Aunque asegura que dispone de algunos ahorros y cuenta con un aval, las inmobiliarias rechazan su perfil económico. María encaja en lo que el sector considera una inquilina vulnerable, una condición que puede dificultar el acceso al alquiler.

Ante el temor de algunos propietarios a posibles impagos y a no poder recuperar la vivienda si el inquilino se declara vulnerable, muchos recurren a seguros de protección de impagos. Estas compañías establecen unos requisitos de solvencia que dejan fuera a personas con ingresos bajos, como es el caso de María.

"Dicen que con ese dinero cómo voy a vivir. A las inmobiliarias no les interesa el dinero que tengas ahorrado, solo miran tu sueldo", lamenta.

Actualmente, María y su hija, de 22 años, viven junto a su pareja en la casa que él tiene en este barrio de la Zona Norte. Aunque María reconoce que a ella le gustaría encontrar algo y no depender de nadie. "Si él no nos hubiera acogido, estaríamos en la calle", afirma.

Además, su hija no puede trabajar en este momento, y reconoce que "tenemos una situación muy complicada".

La visión del sector

La falta de alternativas también se refleja en la situación que describe el director del departamento internacional de la inmobiliaria VR Casas Alicante, Marcus Quarto, quien asegura que la oferta de viviendas ha caído considerablemente en la última década.

Hace diez años disponía de "60 pisos para vender sin problema", mientras que ahora "apenas tengo diez". En el mercado del alquiler, explica que mantiene una lista de espera de unas 20 familias.

Marcus sitúa en unos 850 euros mensuales el precio de un piso reformado, frente a los 400 o 450 euros de hace unos años. También advierte de las dificultades que imponen los seguros de impago a quienes no cuentan con ingresos elevados. "Para alquilar un piso de 850 euros tienes que estar ganando 3.000 euros al mes; si no, no lo aseguran", afirma.

En la compraventa, el agente sitúa en unos 125.000 euros el precio de un piso estándar de tres habitaciones y unos 70 metros cuadrados, completamente rehabilitado. Hace siete años, sostiene, una vivienda de esas características y sin reformar podía costar unos 35.000 euros.

Quarto, de origen italiano y criado en Marbella, llegó a Alicante hace quince años. Entonces, recuerda, la realidad de los barrios de la zona norte era muy distinta: "Estaban abandonados a su suerte, medio ocupados". Eran inmuebles que, según explica, "los españoles no querían".

El agente, que reconoce su malestar por las críticas que recibe el sector inmobiliario, -"nos tachan de buitres, nos tachan de gente mala"-, reivindica el papel que ha desempeñado en la transformación de la zona. Asegura que ha intermediado personalmente en la venta de "casi 1.000 pisos", muchos de ellos adquiridos por inversores extranjeros.

Defiende que buena parte de esas operaciones han permitido recuperar viviendas que estaban ocupadas o deterioradas, rehabilitarlas y devolverlas al mercado. "Muchos de los pisos que he vendido son pisos que hemos recuperado, desocupado, reformado, vendido y luego alquilado. Estoy superorgulloso de lo que estamos haciendo", afirma.

Según su balance, el barrio ha pasado de tener una parte importante de sus viviendas vacías u ocupadas ilegalmente a contar con un 90% de inmuebles habitados. Una transformación que, a su juicio, ha devuelto el atractivo residencial a una zona donde hace años apenas había demanda

Falta de vivienda pública

Desde la asociación vecinal, Coloma reclama una mayor intervención de las administraciones para ampliar el parque de vivienda pública. La portavoz considera que existe "una carencia extraordinaria de pisos" y pide nuevas promociones de alquileres asequibles, con viviendas de una, dos y tres habitaciones que puedan adaptarse a diferentes necesidades familiares.

También advierte de que los salarios habituales de la zona rondan los 1.300 euros, una cantidad que dificulta afrontar alquileres de 800 o 900 euros, a los que hay que sumar los gastos de suministros. Según explica, algunas familias recurren al realquiler para compartir los costes y terminan "viviendo dos familias" en una misma vivienda.

Para María, los servicios sociales tampoco han podido ofrecerle una solución habitacional. Según cuenta, la trabajadora social le ha trasladado que no dispone de pisos para asignar. Mientras tanto, intenta encontrar alguna alternativa que le permita aumentar sus ingresos.

María busca un piso de alquiler que pueda pagar o un local para abrir su propio negocio (una panadería, un bar o cualquier otro comercio). "Quiero montar algo para tener más de ingresos y salir adelante; pero como no sea un millonario que me ayude, veo imposible conseguir una vivienda", concluye.