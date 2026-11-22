Gran fiesta gastronómica de la tapa hasta el 16 de diciembre: tradiciones del siglo XVI por solo 5 euros

Si en algo destaca España es sin duda por su gastronomía, y concretamente por su cultura del tapeo, una forma de disfrutar de los mejores sabores de todos los rincones del país sin dejarse mucho dinero en el camino.

En Alicante, la ciudad propone una oferta muy sabrosa. La II Ruta de Taberneros ya está en marcha y transformará la ciudad en un recorrido de tapa, vino e historia hasta el próximo 16 de diciembre.

Por solo 5 euros, los participantes podrán disfrutar de una propuesta gastronómica maridada con Vinos Alicante DOP y, de paso, recuperar la memoria de las tabernas que hicieron del centro de la ciudad la capital histórica del vino en el Mediterráneo.

La cita, organizada por el Consejo Regulador DOP Alicante, se desarrollará del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2026 y reunirá a 42 establecimientos repartidos por diferentes barrios de Alicante. Cada uno ofrecerá una tapa inspirada en los antiguos taberneros y en el patrimonio arquitectónico y cultural vinculado a la gran tradición vitivinícola alicantina.

Un paseo por la historia

La ruta no es solo una excusa para recorrer bares y restaurantes. Recupera la huella de las tabernas de los siglos XVI y XVII, lugares donde se vendía el famoso "Vino de Alicante" y donde la ciudad vivía buena parte de su vida social y comercial.

Los nombres de las tapas rinden homenaje tanto a aquellos taberneros como a los vestigios que todavía recuerdan aquella época dorada del vino alicantino. Una tradición de la que dejó constancia durante tres siglos la Junta d’Inhibició del Vi Foraster, institución vinculada a la protección y regulación del vino local.

Tapa y vino por 5 euros

La fórmula es sencilla y apetecible: una tapa acompañada de un Vino Alicante DOP por 5 euros. Una propuesta pensada para descubrir la ciudad a pequeños sorbos, combinando gastronomía, patrimonio y el carácter de los vinos de la denominación de origen.

La Ruta de Taberneros llega además con una segunda edición más ambiciosa, ya que duplica el número de establecimientos participantes respecto a su primera convocatoria. El objetivo es convertir la iniciativa en una gran celebración de la tapa alicantina y de la historia vinícola de la ciudad.

Cómo participar

Los interesados podrán consultar la guía con los restaurantes participantes a través de la web de Alicante Turismo, donde se recogen todas las propuestas y ubicaciones.

Además, la ruta incorpora un componente participativo: los asistentes podrán votar por su tapa favorita a través del perfil de Instagram @detapasporalicante.

Un plan para estas fechas

Con la Navidad ya asomando en la ciudad, la Ruta de Taberneros se presenta como un plan perfecto para recorrer Alicante de tapa en tapa, con un vaso de vino en la mano y con la historia del Vino de Alicante como hilo conductor.

Por 5 euros, la ciudad invita a saborear su pasado, apoyar a su hostelería y descubrir por qué Alicante sigue siendo, siglos después, una referencia del vino en el Mediterráneo.