Llega a Action el árbol de Navidad más esperado: 2,30 metros de altura y 370 LED por 14,95 euros

Llega ya la época más mágica del año, oficialmente. Con el encendido de luces en muchas ciudades de la provincia de Alicante este fin de semana, la Navidad se palpa ya en el aire, y también en los hogares.

En este sentido, la tienda Action ha vuelto a acertar con una de esas decoraciones navideñas que, por precio y resultado, se convierten en una compra casi obligada.

Se trata de un árbol de Navidad LED de 2.30 metros de altura que incorpora 370 luces LED y que ahora se puede encontrar por 14.95 euros, frente a los 19.95 euros de su precio habitual.

No es un abeto artificial convencional con ramas y adornos, sino una silueta luminosa de diseño minimalista, en forma de cono, que puede dar mucho juego tanto en el salón como en una terraza, balcón o entrada de casa.

Su iluminación es blanca cálida, aunque también ofrece efectos de color, y cuenta con nada menos que 11 funciones de luz para adaptar el ambiente a cada momento.

Para dentro y fuera

Una de las claves de este modelo es que está preparado para utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Tiene una certificación IP44, lo que significa que puede soportar salpicaduras y humedad, por lo que es una opción interesante para decorar la fachada, el jardín o la terraza sin tener que preocuparse demasiado por el clima.

El árbol de Navidad de Action Action

El árbol mide 230 cm de alto y 70 cm de diámetro, con una instalación de pie y un cable de aproximadamente 5 metros. Se alimenta directamente de la red eléctrica e incluye la fuente de luz y los materiales de montaje necesarios.

11 modos de luz

El detalle más práctico es su temporizador integrado. Una vez programado, el árbol se enciende automáticamente durante unas horas cada día y se apaga al día siguiente, evitando tener que salir cada noche a encenderlo o apagarlo manualmente.

Además, sus 11 funciones de luz permiten variar el efecto luminoso, desde una iluminación fija y cálida hasta distintos efectos de color. Es una forma sencilla de conseguir un ambiente navideño resultón sin tener que instalar guirnaldas, adornos o complicados montajes.

Precio y disponibilidad

El árbol de Navidad LED de 370 luces y 230 cm está disponible en Action por 14.95 euros, un 25% menos que su precio original de 19.95 euros.

Por menos de 15 euros, Action ofrece una decoración de gran tamaño, con iluminación integrada y funciones automáticas que normalmente se encuentran en modelos bastante más caros.

Si buscas dar un toque navideño a casa sin gastar demasiado ni complicarte con el montaje, este árbol LED puede ser una de las mejores opciones de la temporada.