El pueblo de 200 habitantes con una gran fiesta este finde: mercado de productos locales, rutas y talleres de cocina

La localidad alicantina de La Vall d'Ebo, un pequeño municipio de 231 habitantes, celebra este fin de semana, los días 21 y 22 de noviembre, la Feria del Perelló 2026. Una cita que reúne actividades para todos los públicos, con rutas guiadas, talleres infantiles, música en directo y propuestas gastronómicas para poner en valor los productos de la zona.

Durante dos jornadas, el municipio se convierte en punto de encuentro para vecinos y visitantes que quieran conocer sus tradiciones, disfrutar de la gastronomía local y descubrir algunos de los rincones más representativos de este pueblo del interior de la Marina Alta.

La programación combina actividades culturales, propuestas para disfrutar en familia y comidas populares elaboradas con productos de la tierra.

Programa de la Feria

La fiesta arranca el sábado 21 de noviembre a las 9:30 horas con una ruta histórica guiada hasta la Font d'en Gili. La actividad es gratuita, aunque requiere reserva previa. A las 10:30 horas tendrá lugar el estreno del documental 'Quadern de Sotaia', dedicado a Joan Pellicer.

A las 11:00 horas, un pasacalles marcará la apertura oficial de la feria. La mañana continuará con juegos y talleres infantiles, de 12:00 a 14:00 horas, y un concierto de la Unión Musical de La Vall d'Ebo a las 12:30 horas.

La jornada culminará con una comida popular a las 14:00 horas, con productos de la tierra. Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, el grupo Malecon protagonizará un tardeo patrocinado por los Festers de Sant Miquel.

El domingo 22 de noviembre también habrá propuestas para todos los públicos. A las 11:00 horas se celebrará una ruta urbana guiada con degustación bajo el título 'Ebo, pueblo vivo: Historias que hablan en cada rincón'. La actividad tiene un precio de cinco euros y necesita reserva previa.

A esa misma hora se desarrollará el taller gastronómico 'La cocina del perelló', una propuesta para acercarse a los sabores y las recetas tradicionales. Los más pequeños podrán participar de nuevo en los juegos y talleres infantiles, entre las 12:00 y las 14:00 horas.

La programación dominical incluye también la actuación de la Muixeranga de Segària, prevista para las 12:30 horas, y una segunda comida popular a las 14:00 horas.

Qué ver en La Vall d'Ebo

La visita a la feria puede ser también una buena oportunidad para descubrir el patrimonio de La Vall d'Ebo. En el casco urbano destaca la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, construida en 1576.

El entorno del municipio también ofrece diferentes puntos de interés, como los antiguos neveros de la Sierra de la Carrasca, el Castillo de La Vall d'Ebo, las fuentes de la Serra y del Monjo o una antigua noria.

Entre sus principales atractivos naturales se encuentra la Cova del Rull, una cueva acondicionada para las visitas guiadas en la que se pueden contemplar estalactitas y estalagmitas.

También destaca el Barranc de l'Infern, conocido por sus grandes cortados y sus recorridos de barranquismo, que requieren experiencia y equipamiento específico, según Turismo de la Comunitat Valenciana.