El mercadillo ambulante ideal para visitar cada miércoles: más de 300 puestos en uno de los barrios más tradicionales

El mercadillo de Foietes, en Benidorm, reúne cada miércoles alrededor de 300 puestos en los que encontrar productos de alimentación, ropa, calzado, complementos y artículos para el hogar. Situado en el aparcamiento de Mercasa, junto a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, es uno de los mercados ambulantes de mayor tamaño de la zona.

La cita se celebra durante toda la mañana y ofrece un recorrido comercial al aire libre en el que se mezclan los puestos tradicionales de alimentación con otros dedicados a la moda, la decoración y los productos cotidianos.

Su variedad lo convierte en una alternativa para quienes buscan hacer algunas compras y conocer otra cara de Benidorm, más allá de sus playas y zonas turísticas.

El mercado se instala en el barrio de Foietes, una de las zonas tradicionales de la ciudad, y ocupa una amplia explanada que permite distribuir los puestos en diferentes pasillos. La actividad comienza a primera hora de la mañana y se prolonga hasta después del mediodía.

Más de 300 puestos

La oferta del mercadillo municipal de Benidorm abarca prácticamente todo tipo de productos. Entre sus paradas se pueden encontrar frutas, verduras y otros alimentos frescos, además de ropa para distintas edades, calzado, bolsos y complementos.

También hay puestos de menaje, decoración y artículos para el hogar, así como espacios dedicados a las plantas, las flores, la artesanía y otros productos diversos. Esta combinación permite recorrer diferentes secciones y encontrar opciones para la compra diaria o para adquirir algún artículo concreto.

El recinto puede albergar alrededor de 322 puestos, una cifra que lo sitúa entre los mercados ambulantes más grandes de la zona.

Dónde y cuándo

El mercadillo de Foietes se celebra habitualmente todos los miércoles en el aparcamiento de la explanada de Mercasa, junto a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

El horario establecido en el folleto municipal de 2026 es de 8:00 a 13:30 horas, aunque algunos directorios recogen el cierre a las 14:00 horas. Para llegar en transporte público, el Ayuntamiento señala la línea 1 de autobús como una de las opciones de acceso.

No obstante, hay algunas excepciones en el calendario. Cuando el miércoles coincide con una festividad, el consistorio puede adelantar la celebración al martes. También durante el mes de julio, coincidiendo con determinados eventos deportivos, el mercado puede trasladarse temporalmente al Recinto Ferial.

Por eso, conviene consultar posibles modificaciones antes de organizar la visita.

Visita Benidorm

Quienes se acerquen al mercadillo también pueden aprovechar la mañana para conocer otros rincones de la localidad. Benidorm cuenta con una oferta turística que va más allá de sus grandes playas y su conocido perfil de rascacielos.

Turismo de la Comunitat Valenciana recomienda recorrer su casco antiguo, donde se encuentra la iglesia de San Jaime Apóstol y el Balcón del Mediterráneo, un mirador situado sobre la roca que ocupaba el antiguo castillo del siglo XIV.

La ciudad también ofrece espacios naturales como el Parque Natural de Serra Gelada y calas como la del Tío Ximo y la Almadrava, además de las conocidas playas de Levante y Poniente.