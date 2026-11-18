Alicante despide hoy a una de sus figuras empresariales en el sector de la hostelería y el ocio más queridas, dinámicas y carismáticas. El fallecimiento de Emilio Del Barrio, presidente de Forty Group y hermano mayor de la saga familiar que lidera la compañía, deja un profundo vacío no solo en el tejido económico de la provincia, sino también en el corazón de una ciudad a la que dedicó su talento, su energía inagotable y una pasión desbordante.

Emilio Del Barrio forjó una trayectoria indisolublemente unida a la transformación y proyección de Alicante durante las últimas décadas. Visionario por naturaleza e inconformista por convicción, poseía esa rara capacidad de imaginar aquello que todavía no existía y de ver oportunidades donde otros solo percibían espacios vacíos.

Durante más de veinte años, su nombre estuvo detrás de la creación de un grupo hostelero y de ocio singular, además de producir en los últimos tiempos de grandes acontecimientos deportivos, culturales, institucionales y empresariales que lograron situar a la ciudad en el mapa nacional e internacional, demostrando que el talento local tenía fuerza suficiente para competir al más alto nivel.

Esa misma inquietud creativa fue el germen sobre el que, junto a sus tres hermanos, construyó e impulsó la evolución de Forty Group. Bajo su presidencia, el grupo empresarial trascendió el concepto tradicional de negocio para consolidar un ecosistema donde la gastronomía, el ocio, el deporte y el bienestar se entrelazan con un propósito tan sencillo como ambicioso: hacer felices a las personas.

Emilio entendía que cada proyecto debía ser una experiencia capaz de generar ilusión, recuperando espacios emblemáticos de la geografía alicantina y dotándolos de una identidad mediterránea propia, abierta y acogedora.

Creía con firmeza en el potencial de su tierra, en su luz, en su gente y en su capacidad innata para enamorar a quienes la visitan. Por ello, su compromiso con el territorio nunca fue una mera declaración de intenciones, sino una labor constante por generar oportunidades, dinamizar la vida social y hacer de Alicante un lugar mejor para vivir y disfrutar.

Sin embargo, quienes compartieron camino con él coinciden en que su mayor legado no reside únicamente en sus logros empresariales, sino en su extraordinaria dimensión humana. Emilio ejercía un liderazgo cercano, basado en la escucha activa, el cuidado genuino de sus equipos y una generosidad sin límites.

Tenía el don de contagiar entusiasmo, de sacar lo mejor de cada persona que le rodeaba y de celebrar la vida con una intensidad luminosa. Él mismo solía resumir su filosofía de éxito en una frase que hoy resuena como su mejor epitafio: «No se trata de brillar, sino de provocar que otros brillen».

Con su marcha, Forty Group pierde a su presidente, a uno de sus grandes motores y al alma que dio sentido a este proyecto familiar. Pero, por encima de los cargos, Alicante pierde a un hombre bueno, un creador de sueños y un amigo leal cuya huella permanecerá imborrable en cada rincón que ayudó a transformar y en la memoria de todos los que tuvieron la fortuna de conocerle.

La capilla ardiente quedará instalada hoy, miércoles 18 de noviembre, de 16:00 a 21:00 horas, en la sala 4 del Tanatorio de Santa Faz, en Sant Joan d’Alacant, donde familiares, amigos y compañeros podrán darle su último adiós. Asimismo, mañana jueves 19 de noviembre, a las 12:00 horas, se oficiará una misa en su memoria en el mismo tanatorio. La familia Del Barrio y todo el equipo de FORTY Group agradecen de corazón las innumerables muestras de afecto y respeto recibidas en estos momentos de inmenso dolor.