El pueblo con una gran fiesta de la vendimia del 20 al 22 de noviembre: degustaciones, productos locales y música

El municipio alicantino de Monóvar celebra del 20 al 22 de noviembre su Feria de la Vendimia, tres jornadas en las que la gastronomía, el vino y las tradiciones locales serán protagonistas.

La plaza de la Sala y las calles de alrededor acogerán puestos, degustaciones, propuestas infantiles, conciertos y diferentes actividades para todos los públicos.

La feria forma parte de la programación que el Ayuntamiento ha organizado durante noviembre con motivo de las fiestas de Santa Catalina, una de las celebraciones más representativas del calendario local. Entre las citas previstas también figuran la Feria del Libro, la tradicional hoguera del día 25 y diferentes espectáculos culturales.

La Feria de la Vendimia abrirá sus puertas del 20 al 22 de noviembre, de 10.30 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.30 horas. Durante esas jornadas habrá puestos comerciales, degustaciones, actividades infantiles, música y propuestas gastronómicas.

Una de las principales actividades será el programa de catas organizado por Turisme Monòver. El sábado 21, a las 12.00 horas, tendrá lugar una cata-concurso a ciegas. Ese mismo día, a las 19.00 horas, se celebrará 'Saber i Sabor del Vinalopó', con la participación de la Denominación de Origen Vinos de Alicante.

Como novedad, el domingo 22 se organizará una degustación de seis vermuts, a partir de las 12.00 horas. Las actividades tienen plazas limitadas y requieren inscripción previa a través del correo electrónico adl@monovar.es.

La música también tendrá su espacio con las actuaciones de Filiu & Cia, el sábado 21, y Suite Rumba, el domingo 22. Ambos conciertos comenzarán a las 12.30 horas.

La programación de noviembre incluye además la inauguración de la exposición fotográfica 'Monòver de nit', el viernes 20 en el Kursaal Fleta, y la representación teatral 'Paraula d'Isabel-Clara Simó', en el Teatro Principal, coincidiendo con el Día de las Letras Valencianas.

Otras actividades

La Feria de la Vendimia es una de las propuestas de un calendario festivo que se prolongará durante todo el mes. El domingo 15 tendrá lugar la Feria del Libro, en la plaza de la Sala, con puestos literarios, actividades populares y espectáculos de danza.

El miércoles 25 llegará uno de los momentos más tradicionales de las fiestas: la procesión cívica, el correfoc y la Hoguera de Santa Catalina. El recorrido comenzará a las 19.30 horas en la plaza de la Malva y terminará en la plaza de la Sala, donde se encenderá la hoguera.

Los días 27 y 28 de noviembre, la calle Astrónomo Pérez Verdú acogerá la Feria de Santa Catalina. Ese mismo fin de semana se celebrará la Feria de las Moreras, con la participación de asociaciones y colectivos locales.

Qué ver en Monóvar

Más allá de su programación festiva, Monóvar ofrece diferentes atractivos para quienes quieran aprovechar la visita para conocer el municipio. Situado en el interior de la provincia de Alicante y muy próximo a Elda, cuenta con un casco urbano en el que destacan varios edificios históricos.

Según recoge Turismo de la Comunitat Valenciana, uno de sus elementos más singulares es la Torre del Reloj, construida en el siglo XVIII. Se trata de una edificación poco habitual en la Comunitat Valenciana, ya que no está adosada a una iglesia ni a un edificio municipal.

También merece una visita el Castillo de Monóvar, una fortaleza de origen almohade situada en un enclave estratégico desde el que se controlaba el corredor del Vinalopó Medio y la zona de Pinoso-Jumilla.

El patrimonio religioso incluye la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, un templo barroco de finales del siglo XVIII con influencias neoclásicas, y la Ermita de Santa Bárbara, levantada sobre una de las colinas que rodean la localidad.

La visita puede completarse en la Casa Museo Azorín, dedicada al escritor nacido en Monóvar, o en la Colección Museográfica Permanente de Artes y Oficios, que reúne piezas relacionadas con la historia y las tradiciones del municipio.

La gastronomía es otro de los motivos para acercarse a esta localidad del Vinalopó. Entre sus platos tradicionales destacan el gazpacho, el arroz con conejo, las gachamigas y la olleta de Sant Antoni.