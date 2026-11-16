Aitzi y Cris aterrizan en Benalúa con su cocina inquieta: "A los alicantinos les vuela la cabeza con el crujiente de tonyina"

"Buscamos esos sabores nostálgicos, que te recuerden a la comida de tu abuela". Así explica Cristina Sepulcre la reacción de algunos clientes cuando prueban uno de los platos de Chismosa, el nuevo puesto de tapeo que comparte con Aitziber Ibarburu en el Mercado Municipal de Benalúa, en Alicante.

Su propuesta recupera sabores tradicionales y los combina con técnicas e influencias de los lugares que han recorrido. Una cocina que mezcla la gastronomía alicantina y vasca con toques asiáticos y que ellas mismas definen como una "cocina inquieta".

La apertura de Chismosa se suma a la nueva generación de negocios que intenta renovar el Mercado de Benalúa. El recinto, que cuenta con varios puestos cerrados por las jubilaciones y la falta de relevo generacional, busca atraer a nuevos comerciantes y recuperar la afluencia de público, especialmente entre los más jóvenes.

De la Fórmula 1 al Mercado

La historia de Cristina Sepulcre, alicantina de 33 años, comienza lejos de los fogones. Estudia Periodismo y se marcha a Inglaterra con la intención de mejorar su inglés y ampliar su currículum. Sin embargo, durante esa etapa descubre que su verdadera vocación está en la cocina. Allí aprende gastronomía asiática y desarrolla una especial pasión por el sushi.

"Lo que me hacía feliz era cocinar", explica al recordar aquella decisión.

De regreso a España, en Valencia, conoce a Aitziber Ibarburu, cocinera donostiarra que lleva siete años viviendo en la capital del Turia. Tras formarse en hostelería, Aitzi trabaja en diferentes restaurantes y servicios de catering, aunque tiene claro que quiere poner en marcha un negocio propio. "Aquí juegas con tus normas", explica.

Las dos comienzan a compartir proyectos y terminan formando parte del equipo de cocina que acompaña a la Fórmula 1 en su gira internacional. Durante meses recorren países como Brasil, Abu Dabi, Catar y México, donde trabajan bajo presión y conocen diferentes culturas gastronómicas.

"Esa experiencia nos aportó muchísimo conocimiento y trabajar bajo mucha presión con platos que no eran nuestros; donde íbamos probábamos la gastronomía local", recuerdan.

Después llega una temporada de trabajo en Ibiza y, más tarde, dos meses de viaje por Tailandia y Vietnam. Una experiencia que amplía sus referencias culinarias antes de tomar la decisión de regresar a Alicante y poner en marcha su propio proyecto. En el verano de 2025 se instalan en la ciudad y comienzan a dar forma a Chismosa.

La inversión inicial

La búsqueda de un espacio donde emprender las lleva hasta el Mercado Municipal de Benalúa. Frente a los costes que supone alquilar un local a pie de calle, encuentran en los mercados una oportunidad para comenzar con una inversión más contenida.

La puesta en marcha de Chismosa ha sido posible gracias, en buena medida, al apoyo de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, ImpulsAlicante, y a una inversión de alrededor de 34.000 euros.

Una cantidad con la que Cristina y Aitzi han conseguido abrir su propio negocio en el Mercado de Benalúa, pero que habría resultado insuficiente para emprender en un local a pie de calle, donde calculan que habrían necesitado al menos 180.000 euros para empezar.

"Hemos hecho mucha mano de obra nosotras para ahorrar presupuesto de obra; hay que poner mucho de tu parte y hacer malabares", explican.

El establecimiento ocupa un espacio de unos 10 metros cuadrados, resultado de unir dos antiguos puestos, y funciona mediante una concesión municipal que se prolonga hasta 2041 o 2042. Antes era 'Carnicería Paco', pero el antiguo propietario tuvo que dejarlo por jubilación.

El local tiene una particularidad que condiciona su funcionamiento, ya que no dispone de salida de humos. En lugar de renunciar a su idea gastronómica, las cocineras adaptan las elaboraciones y los equipos a las posibilidades del espacio.

"Cocinamos a baja temperatura, con roner, airfryer, grill y casi toda la carta envasada al vacío; en casa tenemos más electrodomésticos que aquí, así que tenemos que ser superingeniosas", explica Aitzi.

Precisamente, esa contención de los gastos fijos es una de las razones por las que apuestan por el mercado. "Aquí los gastos fijos son pequeños y minimizas el riesgo; de alguna manera podemos permitirnos cagarla y no arruinarte en el intento", señalan.

Su cocina inquieta

El nombre del establecimiento tampoco es casual. Después de barajar diferentes alternativas, las dos emprendedoras se decantan por una palabra femenina, fácil de recordar y relacionada con el ambiente de los mercados.

"Aquí hay chisme mires donde mires: hay gente, hay paso, hay mucho que comentar y a nosotras nos gusta darle a la lengua", cuenta Cristina entre risas.

Chismosa abre sus puertas a mediados de octubre con una propuesta de vermutería y taberna tradicional, centrada en el aperitivo y los pequeños bocados. Su cocina mezcla la gastronomía vasca y alicantina con influencias asiáticas y técnicas que incorporan después de sus viajes.

El crujiente tonyina, la tonya de manitas y los huevos del norte. A.R.

Uno de los platos que más llama la atención es el crujiente de tonyina, una reinterpretación de la tradicional coca alicantina que se presenta como un bocado crujiente acompañado de tartar de atún.

"A los alicantinos les vuela la cabeza. Le dan un bocado y sabe a coca de tonyina. Buscamos esos sabores nostálgicos de cuando eras pequeña o de la comida de tu abuela", explica Cristina.

La carta también incluye un buñuelo de capellán, en el que fusionan el buñuelo de bacalao donostiarra con los salazones de Alicante. A estas elaboraciones se suman una ensaladilla rusa reinterpretada, patatas bravas con chiles como el chipotle, un brioche de salpicón y un guiso de manitas de cerdo.

Otra de sus propuestas son los huevos rellenos al estilo ramen. Los preparan a baja temperatura, los marinan en salsa de soja y mirin y los rellenan con una mezcla clásica de bonito y mayonesa.

Recuperar los mercados

Las emprendedoras abren Chismosa con la intención de formar parte de la vida cotidiana de Benalúa y contribuir a dar visibilidad a un mercado que, a su juicio, tiene margen para crecer.

Consideran que la actividad comercial de Alicante no debe concentrarse únicamente en el Mercado Central y reivindican el potencial de los mercados de barrio como espacios para combinar el comercio tradicional con nuevas propuestas de hostelería.

"El ambiente de barrio nos encanta. Es verdad que en un mercado interior es más difícil que te conozcan porque desde fuera no se ve que hay bares, pero estamos al ladito del centro", explican.

La acogida inicial también las anima a seguir adelante. Aunque reconocen que no tienen demasiada experiencia en redes sociales, el establecimiento empieza a ganar visibilidad desde sus primeras semanas de actividad.

"Somos lo que ves, no hacemos un papel ni fingimos ser quienes no somos; creo que ese es el enganche", aseguran ambas, que también agradecen el trabajo que está haciendo su community manager.

Emprender juntas también tiene sus dificultades. "No es fácil emprender con tu pareja, te llevas el trabajo a casa y tienes esa incertidumbre constante de si gustará lo que haces, pero estamos supercontentas con la acogida", reconoce Sepulcre.