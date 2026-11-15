El pueblo con un gran mercadillo de antigüedades cada domingo: 200 puestos con muebles, ropa y alimentación

Cada domingo, un municipio de la Marina Alta reúne alrededor de 200 puestos en un mercadillo al aire libre donde es posible encontrar prácticamente de todo: desde muebles, herramientas y antigüedades hasta ropa, bisutería, plantas y productos de alimentación.

Se trata del rastro de El Verger, una cita semanal que atrae a visitantes de distintos puntos de la comarca.

El mercado abre sus puertas de 9:00 a 14:00 horas y se ha convertido en uno de los rastros más conocidos de la provincia de Alicante. Su variedad de artículos y la posibilidad de encontrar objetos de segunda mano a precios diferentes lo convierten en un plan para quienes disfrutan buscando gangas o piezas singulares.

Un rastro con 200 puestos

El mercadillo se instala actualmente en la calle Vila Joiosa, en las inmediaciones del polígono industrial La Vía y cerca de la N-332. Aunque durante años llegó a contar con entre 350 y 400 paradas, el Ayuntamiento anunció en diciembre de 2023 una reorganización para reducir su tamaño hasta aproximadamente 200 puestos.

En sus puestos se pueden encontrar muebles, herramientas, utensilios domésticos, piezas de fontanería y materiales de segunda mano. También hay espacio para la ropa, el calzado, los complementos, las antigüedades y los objetos de colección. La oferta se completa con plantas y algunos productos frescos.

La visita puede prolongarse después en los bares y establecimientos hosteleros de los alrededores, donde muchos aprovechan para desayunar o tomar algo tras recorrer el mercado.

Qué visitar en El Verger

La escapada también permite descubrir el patrimonio y el paisaje de este municipio alicantino. El Verger conserva construcciones tradicionales vinculadas a la agricultura, como los riuraus, edificios utilizados antiguamente para secar la uva y elaborar pasas. Una ruta entre estas construcciones permite conocer parte de la historia agrícola de la Marina Alta.

En el patrimonio arquitectónico destacan la Torre del Blanch de Morell, situada en la partida rural de Cremadella y posiblemente levantada entre los siglos XIII y XIV, y la Torre del Palacio de los Medinaceli, un edificio del siglo XVI que constituye uno de los símbolos de la localidad.

También merece una visita la Casa del Trapig, un antiguo molino de azúcar del siglo XVI que conserva sus muelas de piedra. El recorrido por el casco urbano puede completarse con la iglesia neoclásica y la antigua fábrica de jabón, reconvertida actualmente en centro cultural.

Para quienes prefieren los planes al aire libre, El Verger cuenta con una Vía Verde que aprovecha el trazado de una antigua línea ferroviaria y permite caminar o circular en bicicleta en dirección a Oliva y Pego.