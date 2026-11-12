Venden una casa cueva de dos habitaciones y una parcela de 5.000 m2 por 79.000 euros en un pueblo de 2.700 habitantes

Vivir en una casa cueva en la provincia de Alicante es posible. Algunos municipios del interior, como es el caso de Hondón de las Nieves son conocidos por tener este tipo de edificaciones, y alguien acaba de poner a la venta en Idealista una parcela de casi 5.000 m2 con una casa cueva a la que merece la pena prestar atención.

La vivienda necesita una reforma para entrar a vivir, pero en las fotos puede verse que no está conservada y que ha recibido visitas en los últimos años. La propiedad cuenta con dos parcelas situadas a distintas alturas y dispone de agua de riego.

Una casa cueva es una alternativa para quienes buscan alejarse del ruido de las ciudades y disfrutar de un entorno natural. Este tipo de construcciones presenta algunas ventajas, como su capacidad para mantener una temperatura interior relativamente estable durante todo el año, ya que la tierra actúa como aislante natural.

Además, suelen integrarse en el paisaje y permiten disfrutar de una forma de vida más vinculada a la naturaleza. Sin embargo, también tienen algunos inconvenientes que conviene valorar antes de comprar. La humedad, la ventilación y la entrada de luz natural pueden convertirse en problemas si la vivienda no está bien acondicionada.

A esto se suma que muchas casas cueva necesitan reformas para adaptarse a las condiciones actuales de habitabilidad. También es necesario comprobar el estado de la estructura, las instalaciones y las posibles limitaciones urbanísticas antes de iniciar cualquier obra.

Una casa cueva para reformar

En el mercado inmobiliario de la provincia de Alicante aparece una propiedad que reúne estas características. Se trata de una finca rústica situada en Hondón de las Nieves, a la venta por 79.999 euros a través de un anuncio publicado en Idealista.

La vivienda cuenta con 60 metros cuadrados construidos, de los que 55 son útiles, distribuidos en dos habitaciones. La propiedad se completa con una parcela de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, repartida en dos terrenos situados a distintas alturas.

Uno de los aspectos que especifica el anuncio es que la casa cueva necesita una reforma. El inmueble, construido en 1975, no dispone actualmente de baño ni de calefacción, por lo que el comprador tendrá que valorar las actuaciones necesarias para acondicionarlo.

La finca cuenta con agua de riego y, según explica el anunciante, existe la posibilidad de solicitar el suministro eléctrico. También indica que dispone de los permisos correspondientes y que no presenta infracciones urbanísticas.

La propiedad se comercializa tanto en venta como mediante alquiler con opción a compra, una alternativa para quienes prefieren acceder al inmueble mediante esta fórmula.

El interior de la casa cueva a la venta Idealista

Hondón de las Nieves

La finca se encuentra en Hondón de las Nieves, también conocido por su nombre oficial en valenciano, El Fondó de les Neus. Este municipio del Vinalopó Medio cuenta con alrededor de 2.700 habitantes y se sitúa en el interior de la provincia de Alicante, a unos 37 kilómetros de la capital.

Su ubicación, en un valle rodeado por las sierras de Crevillente y l’Algayat, marca buena parte de su paisaje. Los viñedos, los almendros y los olivos protagonizan el entorno, en un municipio cuya actividad económica y tradición están estrechamente vinculadas al campo.

Uno de sus productos más representativos es la uva de mesa, amparada por la Denominación de Origen Uva Embolsada del Vinalopó. La agricultura también convive con pequeñas urbanizaciones y núcleos de población como La Canalosa y El Rebalso.

Hondón de las Nieves conserva, además, algunos elementos de interés histórico y cultural. Entre ellos destaca la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, un edificio barroco del siglo XVIII, y la Cueva del Rollo, un yacimiento arqueológico que evidencia la presencia humana en la zona durante el Paleolítico Superior.

El entorno también ofrece posibilidades para practicar senderismo y ciclismo, con rutas que atraviesan zonas de montaña, pinares y terrenos agrícolas. Pese a su carácter rural, el municipio mantiene conexiones con otros puntos de la provincia y se encuentra a una distancia aproximada de entre 30 y 40 minutos en coche de la costa y del aeropuerto.