Lidia Bedman y Santiago Abascal frente a la Iglesia de San Vicente donde se casaron GVA y Gtres

El refugio de Santiago Abascal y Lidia Bedman en Alicante: una localidad de 60.000 habitantes con mucha vida universitaria

San Vicente del Raspeig es el municipio alicantino que mantiene un vínculo más estrecho con Santiago Abascal y su familia. Allí nació y creció su mujer, la influencer Lidia Bedman, y allí mismo celebraron su boda en junio de 2018. Una localidad de alrededor de 60.000 habitantes que combina su tradición con una intensa actividad universitaria y cultural.

A falta de pocos días para las elecciones del próximo 29 de noviembre, la política ocupa buena parte de las conversaciones. La atención se centra especialmente en los candidatos a la presidencia del Gobierno y, entre ellos, uno de los nombres que siempre genera más polémica es el del líder de Vox, Santiago Abascal.

Su reciente aparición en el programa La Revuelta, donde fue entrevistado por David Broncano, ha situado al político en el centro de la actualidad. Una polémica que también ha tenido consecuencias en su agenda, después de cancelar la entrevista que tenía prevista grabar este miércoles en el programa del youtuber Jordi Wild.

La conexión con San Vicente

Aunque Santiago Abascal nació en Bilbao, su relación con la provincia de Alicante llega a través de su mujer. Lidia Bedman nació en Alicante en abril de 1985 y pasó su infancia y juventud en San Vicente del Raspeig, donde mantiene sus raíces familiares.

Precisamente, la pareja eligió este municipio para celebrar su enlace el 9 de junio de 2018. La ceremonia tuvo lugar en la parroquia de San Vicente Ferrer, una iglesia del siglo XVI situada en el municipio. Posteriormente, los invitados se trasladaron a una finca cercana para celebrar el banquete.

La pareja ya tenía entonces dos hijos en común y actualmente cuenta con tres. Bedman compartió algunos detalles de la celebración en sus redes sociales, donde mostró diferentes elementos de su vestido y los momentos más destacados de la ceremonia.

La localidad alicantina sigue siendo un lugar ligado a la familia de la influencer, por lo que es probable que el matrimonio regrese de vez en cuando para visitar a sus allegados. No obstante, la conexión personal de Abascal con la provincia no implica que tenga propiedades inmobiliarias en ella.

Según su última declaración de bienes en agosto de 2023, el dirigente de Vox no dispone de ninguna vivienda en propiedad ni en San Vicente del Raspeig ni en ningún otro municipio alicantino. Lo que sí aparece en esta declaración es que tiene una vivienda al 40% de la propiedad en Madrid.

Quién es Lidia Bedman

Más allá de su relación con el líder de Vox, Lidia Bedman ha desarrollado su propia trayectoria profesional. Se dedica a la creación de contenido digital y centra buena parte de sus publicaciones en moda, belleza, maternidad y estilo de vida. Su comunidad en Instagram supera los 296.000 seguidores.

Además, Bedman dirige su propia marca de ropa 'Litorale Brand', enfocada al público masculino e inspirada en el Mediterráneo. De hecho, su marido llevaba una de sus camisas en la entrevista de la Revuelta.

Antes de consolidarse como influencer, comenzó escribiendo sobre moda y tendencias en un periódico local. En 2014 dio el salto a las redes sociales y fue ampliando su presencia digital. También se formó en Publicidad y Relaciones Públicas en el CEU de Elche y cuenta con dos másteres relacionados con la dirección comercial, el marketing y la comunicación.

En 2015 llegó a figurar en las listas de Vox para la Asamblea de Madrid, aunque abandonó la política al poco tiempo.

San Vicente del Raspeig

San Vicente del Raspeig es conocido en buena parte de la provincia por albergar el campus de la Universidad de Alicante (UA). La presencia de esta institución condiciona la actividad diaria del municipio y contribuye a mantener una intensa vida universitaria, cultural y comercial.

Pero la localidad también ofrece otros atractivos. Su centro urbano permite recorrer la calle Mayor, la plaza de España y Domínguez Margarit, donde se conservan casas señoriales y edificios de arquitectura tradicional. Entre sus principales referencias patrimoniales destaca la iglesia de San Vicente Ferrer, lugar donde se casaron Bedman y Abascal.

El municipio cuenta además con el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) y el Museo Didáctico del Ferrocarril (MUDIFE), así como con un Mercado Municipal donde encontrar productos locales.

Fuera del casco urbano, San Vicente ofrece diferentes itinerarios para descubrir su entorno, como la ruta del Sabinar a las Minas de Ocre. También destacan construcciones históricas como la Almazara de la Partida dels Assegadors, la Casa Xirau o la ermita de Nuestra Señora del Carmen, del siglo XVIII.