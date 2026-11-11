El pueblo con un gran mercadillo de antigüedades cada domingo: 2 km de extensión y más de 500 puestos

Comprar en un mercadillo tiene una ventaja principal, y es la posibilidad de descubrir objetos únicos, recuperar piezas antiguas o encontrar auténticas gangas a precios más económicos.

Desde muebles y artículos de decoración hasta ropa, libros y curiosidades, estos espacios permiten dar una segunda vida a productos que todavía tienen mucho que ofrecer.

Además, recorrer sus puestos se convierte en un plan diferente para disfrutar de la mañana del domingo, pasear al aire libre y descubrir artículos que, en muchas ocasiones, no se encuentran en los comercios habituales.

El rastro de La Nucía

En la provincia de Alicante hay un lugar que destaca especialmente por sus dimensiones y su variedad. Se trata de La Nucía, donde cada semana se instala un rastro que ocupa más de dos kilómetros y reúne cientos de puestos.

El mercadillo de La Nucía se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos del municipio. Situado en el polígono industrial de La Alberca, este espacio lleva más de tres décadas reuniendo a vendedores y visitantes en busca de objetos singulares y oportunidades de compra.

Con más de dos kilómetros de extensión y alrededor de 700 puestos, según los datos de la información turística disponible, el rastro atrae cada domingo a miles de personas procedentes de distintos puntos de la comarca e incluso de otros municipios de la provincia.

Su oferta abarca prácticamente de todo. Los visitantes pueden encontrar antigüedades, muebles, artículos de segunda mano, ropa, objetos de decoración y todo tipo de curiosidades. Un recorrido en el que es posible encontrar desde piezas con historia hasta productos cotidianos a precios asequibles.

Según describen desde la Guía Repsol, el mercadillo permite encontrar "desde antigüedades y muebles a objetos curiosos, baratijas, ropa". Su tamaño y variedad explican que se haya consolidado como una de las citas dominicales más concurridas de la zona.

El recinto cuenta, además, con cerca de un millar de plazas de aparcamiento gratuitas, lo que facilita la llegada de visitantes. También recibe autobuses procedentes de diferentes localidades.

El rastro abre todos los domingos, de 8:00 a 15:00 horas, en el polígono industrial de La Alberca.

Qué ver en La Nucía

La visita al mercadillo también puede servir como punto de partida para conocer La Nucía y sus alrededores. Situado entre el mar y la montaña, el municipio se encuentra cerca de destinos turísticos como Altea, Benidorm y el Valle de Guadalest.

Según Turismo de la Comunidad Valenciana, uno de los principales atractivos del municipio es su casco urbano, donde todavía se conserva el ambiente de sus calles tradicionales. Entre los lugares que merece la pena visitar figuran el antiguo lavadero, las ermitas y la fuente de Favara, un enclave natural que cuenta con una cascada y una zona de esparcimiento.

La localidad también dispone de diferentes senderos e instalaciones para practicar actividades al aire libre. Su calendario festivo es otro de sus reclamos, con celebraciones como las fiestas de San Vicente, en abril, y las fiestas mayores de agosto, que reúnen a las tradicionales peñas con pasacalles, cabalgatas y actividades populares.

La gastronomía completa la escapada. Entre sus platos tradicionales destacan las pilotes de dacsa, los minxos a la paleta y el arroz cuinat, algunas de las recetas que permiten acercarse a la cocina más típica de este municipio alicantino.