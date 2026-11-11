Gran fiesta del chocolate y el turrón todos los sábados y domingos: degustaciones desde un castillo del siglo IX

Los amantes del dulce están de suerte. Turismo de Alicante organiza la 'Degustación de chocolates y turrones de Alicante', una experiencia gastronómica que permite descubrir y probar algunos de los dulces más representativos de la provincia desde un escenario privilegiado, como es el Castillo de Santa Bárbara.

Alicante tiene mucho más que ofrecer desde el punto de vista gastronómico que sus tradicionales arroces. La provincia cuenta con una amplia variedad de productos que también encuentran su protagonismo cuando se acerca la Navidad. Entre ellos destacan dos de los grandes protagonistas de estas fechas: el chocolate y el turrón.

Para quienes quieran conocer mejor su historia y sus particularidades, el Castillo de Santa Bárbara propone una experiencia diferente. Todos los sábados y domingos, a las 11.00 horas, la fortaleza alicantina acoge una degustación comentada en la que los asistentes pueden probar distintos chocolates y turrones elaborados en la provincia.

Una degustación de dulces

La actividad incluye una cata guiada por un especialista que explica la historia y las características de estos productos tan vinculados a la gastronomía alicantina. Durante aproximadamente 50 minutos o una hora, los participantes tienen la oportunidad de degustar tres variedades de chocolate y dos tipos de turrón.

La experiencia se desarrolla en la Torre de Santa Catalina, situada en la zona alta del castillo, a la que se accede mediante la segunda parada del ascensor. El espacio ofrece vistas panorámicas de Alicante y su litoral, por lo que la propuesta combina gastronomía y turismo.

Las degustaciones están disponibles tanto en castellano como en inglés, lo que permite participar también a los visitantes extranjeros que se acercan a conocer la ciudad.

La organización recomienda acudir con 20 minutos de antelación a las inmediaciones del castillo. El acceso en vehículo no está permitido y el aparcamiento en los alrededores suele ser complicado. Una alternativa es utilizar el ascensor situado frente a la playa del Postiguet.

Un castillo con historia

La degustación permite, además, descubrir uno de los principales atractivos turísticos de Alicante. El Castillo de Santa Bárbara se levanta sobre el monte Benacantil, a 166 metros de altura, desde donde domina buena parte de la ciudad y ofrece una panorámica de la bahía.

Declarado Bien de Interés Cultural, este monumento tiene origen árabe, aunque las sucesivas transformaciones medievales y posteriores han modificado buena parte de su estructura original. Entre los elementos que todavía se conservan destacan sus murallas, torres, antiguos cuarteles y el Revellín de Bon Repòs.

Con el paso del tiempo, la fortaleza ha perdido su antigua función defensiva y se ha convertido en un espacio dedicado también a la actividad cultural y turística. Sus instalaciones acogen exposiciones, conciertos, visitas teatralizadas y otras propuestas para acercar su historia a los visitantes.

El acceso puede realizarse a pie, en autobús, en taxi o mediante el ascensor del Postiguet. Una visita que permite conocer uno de los monumentos más reconocibles de Alicante y disfrutar de unas vistas privilegiadas del litoral.

Si la visita al castillo de Santa Bárbara se te queda corta, deberías saber que la ciudad también cuenta con otra fortaleza, aunque menos conocida, como es el castillo de San Fernando.

También puedes aprovechar la visita para acudir al Mercado Central, comer algo por los restaurantes que hay a su alrededor, dar un paseo por la Explanada de España y la playa de El Postiguet o terminar la visita tomando algo por los bares de la calle Castaños.