El refugio de Nagore Robles en Alicante: una pedanía de 2.680 habitantes y una playa salvaje de 3 km con aguas cristalinas

"La mayoría de mis primeras veces fueron aquí". Así recuerda Nagore Robles su vinculación con Arenales del Sol, la pedanía de Elche donde tiene una casa desde que era niña y a la que regresa siempre que necesita desconectar. La presentadora mantiene una estrecha relación con este rincón de la costa alicantina, al que llega por primera vez con su familia hace 38 años.

Robles compartió hace unas semanas un vídeo en su perfil de Instagram en el que repasa algunas de las experiencias que ha vivido en la provincia durante su infancia y juventud.

Allí encuentra uno de sus refugios personales. Se trata de una localidad de 2.680 habitantes que cuenta con casi tres kilómetros de playa de arena fina y blanca, aguas cristalinas y un entorno natural junto al paraje protegido del Clot de Galvany.

Un paraíso dunar

La playa de Els Arenals del Sol es uno de los principales atractivos de esta pedanía situada al este de Elche, entre L'Altet, Els Bassars y el mar Mediterráneo. Cuenta con casi tres kilómetros de arena fina y blanca y destaca por la calidad de sus aguas, sus fondos marinos y un amplio sistema de dunas.

El entorno está conectado con el paraje natural municipal del Clot de Galvany, un humedal costero situado entre Arenales del Sol y Gran Alacant, en el término municipal de Santa Pola. Este espacio protegido conserva distintos ecosistemas, desde dunas móviles y semifijas hasta zonas de marjal de valor ecológico.

A lo largo de la costa, un paseo marítimo conecta la playa con El Carabassí. Las pasarelas de madera permiten llegar hasta la orilla sin deteriorar el sistema dunar.

La zona combina estos espacios naturales con servicios turísticos. Cuenta con restaurantes, tiendas, quioscos, heladerías y un mercadillo durante los meses de verano. Sus aguas y las condiciones de viento también permiten practicar deportes náuticos como el paddle surf, el windsurf y el kitesurf.

De playa virgen a vacacional

Arenales del Sol es la pedanía más joven de Elche. Su reconocimiento como entidad singular llega en 1990, aunque su transformación comienza varias décadas antes.

Hasta principios de los años sesenta, cuando se construye un hotel en la zona, el enclave conserva prácticamente intacta su playa y un gran complejo dunar. La llegada de esta primera infraestructura impulsa después la construcción de viviendas de segunda residencia y la urbanización del litoral.

Con el paso de los años se convierte en uno de los destinos habituales de verano para los ilicitanos y turistas de otros puntos de España. Su proximidad al aeropuerto de Alicante-Elche y a las ciudades de Alicante y Elche también favorece que algunas personas establezcan allí su residencia habitual.

Los recuerdos de Nagore

La relación de la presentadora con la provincia va más allá de Arenales del Sol. En su vídeo de Instagram recuerda algunas de las primeras experiencias que vive en otros municipios alicantinos.

Entre ellas, su primer beso con una chica, que tiene lugar en la piscina de su urbanización. "Nos escondíamos debajo del agua para que nadie nos viera", cuenta. También recuerda su primera salida nocturna en Santa Pola, donde las calles se cerraban y se colocaban mesas para disfrutar de la noche. "No necesitábamos mucho más", señala.

En Tabarca prueba por primera vez el café durante una excursión familiar. Sus padres acostumbraban a llevarla en las barcas de la isla para pasar el día y comer arroz.

También guarda un recuerdo especial de Benidorm, donde acude con su padre a los 15 años para asistir a un concierto de Mónica Naranjo durante la gira Palabra de mujer. "Uno de los mejores recuerdos que tengo con mi padre", afirma.

Pese a todos esos momentos, Arenales del Sol sigue ocupando un lugar especial en su vida. "Es mi playa favorita", asegura Robles, que reconoce que pasea por allí cuando algo le preocupa o necesita ordenar sus pensamientos.