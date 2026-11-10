El pueblo con un mercadillo de productos locales cada miércoles: 180 puestos de alimentación, artesanía y moda

El municipio de El Campello es uno de los municipios de la provincia de Alicante que mantiene vivo el comercio ambulante con una oferta que va más allá de la alimentación

Cada miércoles, sus calles acogen un mercadillo con alrededor de 180 puestos en los que se pueden encontrar frutas y verduras frescas, ropa, calzado, complementos, artesanía y artículos para el hogar.

Se trata de una cita habitual para vecinos y visitantes que buscan productos variados a precios asequibles. Su actividad también tiene un papel relevante en el municipio, que no dispone de mercado municipal y encuentra en estos puestos una alternativa para realizar la compra de productos frescos.

Un mercadillo con 180 puestos

El mercadillo municipal de El Campello se instala todos los miércoles no festivos en los bajos del Polideportivo Municipal, en la plaza San Christol Lez Alès, y en las calles adyacentes.

La actividad comienza a primera hora de la mañana, a las 7.00 horas, y se prolonga hasta las 14.00. Durante esas siete horas, los comerciantes ofrecen una amplia variedad de productos repartidos en aproximadamente 180 puestos.

La alimentación es uno de sus principales reclamos, con frutas, verduras, salazones y encurtidos, entre otros productos. A esta oferta se suman puestos de ropa, calzado, bolsos, bisutería, complementos, decoración, artículos para el hogar, flores, plantas y productos artesanales.

Algunos de los productos que se pueden encontrar en el mercadillo El Campello Turismo (Facebook)

Desde Turismo El Campello destacan este mercado como uno de los atractivos comerciales de la localidad. Es una oportunidad para recorrer sus puestos, encontrar productos de diferentes categorías y disfrutar del ambiente que se genera cada semana.

Mercat Plà de Barraques

La oferta de comercio ambulante no termina ahí. El municipio cuenta también con el Mercat Plà de Barraques, un espacio privado situado en la avenida Ausiàs March.

Este mercado generalista reúne puestos de alimentación, frutas y verduras y mantiene su actividad dos días a la semana: miércoles y domingos. Su horario habitual es de 9.00 a 14.00 horas, por lo que ofrece una alternativa para quienes no pueden acudir al mercadillo municipal o prefieren hacer sus compras durante el fin de semana.

Además, hay otro mercadillo muy conocido: el Mercadillo Muchavista, ubicado cada domingo desde las 8h en el número 31 de la Avenida Elda, en el término municipal de Sant Joan d'Alacant. "Rastro, gastronomía y tesoros a un paso de la playa", describen desde su página web.

Qué visitar en El Campello

La visita puede completarse con un recorrido por algunos de los principales atractivos turísticos del municipio. Entre ellos destaca el yacimiento arqueológico de la Illeta dels Banyets, un enclave que conserva restos de distintas civilizaciones y cuya ocupación se remonta al segundo milenio antes de nuestra era.

También merece una visita la Torre Vigía de la Illeta, uno de los símbolos de la localidad, así como los Jardines de Villa Marco, un espacio de estilo versallesco que forma parte del patrimonio histórico de El Campello.

Para quienes prefieran disfrutar del litoral, el municipio cuenta con playas y calas como Muchavista, Cala Baeza o Cala d'Enmig.

Playa Carrer de la Mar Turismo GVA

Si visitas El Campello, ya sea por su mercadillo o por cualquier otra razón, no puedes perderte su gastronomía. Aprovecha la visita para comer en cualquiera de los bares y restaurantes con los que cuenta la localidad, donde el arroz, el pescado y el marisco fresco son los grandes protagonistas.

El Campello también celebra su popular subasta de pescado, que se celebra de lunes a viernes sobre las 6 horas de la mañana en La Lonja, y donde "todo el mundo es bienvenido y puede participar en la puja", describen desde Turismo El Campello.