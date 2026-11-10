Angie, 24 años, sueña con ser actriz sin que su discapacidad sea protagonista: "No quiero que me traten como una niña"

Angie tiene 24 años, vive en Alicante y sueña con ser actriz. Pero no una artista elegida porque su cuerpo encaje en una idea preconcebida, ni una actriz a la que solo le ofrecen papeles de burla, fantasía o lástima. Ella quiere interpretar personajes con vida, con historia, con defectos y con talento. Quiere que la miren y piensen: “Esta chica puede hacerlo”.

Angie tiene displasia diastrófica, una displasia esquelética poco frecuente que afecta al cartílago, los huesos y las articulaciones. Es una discapacidad que se suele confundir con acondroplasia, aunque son cosas "muy distintas". La displasia diastrófica le ha acompañado toda la vida. Ha pasado por más de veinte operaciones, muchas de ellas con anestesia general, y ha tenido que aprender a convivir con dolores que no siempre se ven, pero que están ahí.

Aún así, no lo cuenta para que la gente tenga pena. Lo cuenta a EL ESPAÑOL porque forma parte de su realidad y porque, aun así, ha seguido adelante.

“Siempre he tenido ese dolor interno y lo he escondido detrás de una sonrisa”, asegura. “Como si no pasara nada. Como si tuviera que ser fuerte todo el rato”.

Entre hospitales y batallas

Angie nació en Alicante y creció entre hospitales, operaciones y recuperación. Su madre descubrió su discapacidad tarde, durante el embarazo, porque las pruebas "no detectaron nada". Desde entonces, la familia ha tenido que aprender sobre una condición de la que hay poca información y aún menos especialistas. "Somos 15 personas en un grupo de Whatsapp de gente de toda España", asegura.

La displasia diastrófica no afecta igual a todas las personas. Angie usa silla de ruedas, aunque puede dar algunos pasos; otras personas con la misma discapacidad tienen más movilidad o necesitan más apoyo. “Somos un mundo dentro de un mundo”, dice.

En el colegio e instituto también tuvo que abrirse camino. Sufrió rechazos, burlas y situaciones de acoso que la marcaron, pero no quiere que su historia se quede ahí. Angie no se presenta como una víctima, sino como alguien que ha sobrevivido a cosas que no debería haber tenido que sobrevivir y que, aun así, sigue queriendo construirse una vida propia.

Luis, su compañero de vida

Junto a Angie está Luis, su pareja, que también tiene displasia diastrófica. Comparten discapacidad, pero experiencias distintas. Cada uno ha tenido que enfrentarse a su cuerpo, a sus dolores y a las barreras del mundo exterior de una forma distinta.

Angie, junto a su pareja, Luis. Laurine Maurice

Para Angie, Luis es un referente. Lo acompaña a rodajes, obras de teatro y trabajos relacionados con la interpretación, y lo hace con una ilusión enorme. “Me encanta todo lo que hace y me siento muy orgullosa de él”, cuenta. Verlo trabajar le recuerda que sí hay sitio para personas como ellos, aunque ese sitio todavía llegue tarde, cueste más y tenga que conquistarse.

El sueño de ser actriz

Angie quiere ser actriz desde hace tiempo. Le gusta hablar, conectar con la gente, expresarse y contar historias. Cree que tiene energía, labia y una forma de estar en el mundo que puede encajar con la interpretación. Pero su sueño va más allá de aparecer en una película.

Ella quiere que las personas con discapacidad dejen de ser un recurso visual, un "personaje secundario o una broma". Quiere que se les dé la oportunidad de interpretar papeles "normales", complejos, interesantes. Quiere que una actriz con discapacidad pueda conseguir un papel por ser buena actriz, no porque su cuerpo encaje en una casilla.

Su referente es Emilio Gavira, actor español con acondroplasia que ha defendido públicamente la dignidad y los derechos de las personas con displasias esqueléticas. “Mi gran sueño es que la sociedad avance y que la inclusión sea de verdad”, dice. “Que no nos busquen solo por ser bajitos o por tener una discapacidad, sino por lo buena actriz que podemos llegar a ser”.

Las barreras que no se ven

Angie habla de accesibilidad con una mezcla de esperanza y frustración. Alicante le parece una ciudad relativamente bien adaptada en transporte público, pero señala problemas que siguen condicionando su día a día: calles con pavimento complicado, cuestas, espacios históricos inaccesibles y servicios que no contemplan a las personas con discapacidad.

También habla de las cosas pequeñas que se vuelven enormes: la ropa que hay que arreglar y pagar dos veces, los coches que necesitan adaptaciones que pueden costar miles de euros, las viviendas inaccesibles, las sillas de ruedas que dependen de trámites y autorizaciones. Tener discapacidad, explica, también significa tener un coste extra en casi todo.

Y luego están los comentarios. La gente que pregunta "si van de excursión con el cole". La que responde a su acompañante en lugar de a ella. La que le dice, sin ningún tipo de filtro, que "es una pena que sea guapa y tenga una discapacidad". Angie ha aprendido a responder, a veces con humor, a veces con una frase que deja a la otra persona sin salida. Pero insiste en que nadie debería tener que educar al resto todo el tiempo.

“Hay mucha falta de respeto”, dice. “Y llega un punto en que no puedes estar siempre explicando lo mismo”.

Una oportunidad

Angie ha terminado sus estudios recientemente y busca trabajo. No lo tiene fácil. Cuenta que, en algunas entrevistas, le han preguntado directamente cuánto mide. En otras, la han ofrecido empleos de limpieza sin tener en cuenta ni sus estudios ni sus limitaciones físicas. También ha sentido miradas de sorpresa al entrar en sitios, como si su presencia necesitara una explicación.

Ella no pide un trato especial. Pide normalidad. Pide que se la mire como a cualquier otra candidata, con sus estudios, sus ganas y su capacidad de aprender. Pide que no se confunda discapacidad con incapacidad. Y pide que, cuando llegue la oportunidad de actuar, nadie la elija solo porque encaja en una casilla.

Angie quiere actuar y tener un papel que pueda interpretar ella y no una máquina, como el caso reciente de Disney que generó una polémica a raíz de crear a los Siete enanitos de Blancanieves con efectos especiales en vez de contratar a actores.

Quiere que su historia no sea solo una historia de superación, sino una prueba de que el talento no entiende de alturas, de sillas de ruedas ni de etiquetas.