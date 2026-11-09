Estela y los 1.600 alicantinos que compran su primera vivienda con ayuda del IVF: "Sentimos mucha tranquilidad"

Comprar una vivienda resulta cada vez más complicado tanto en Alicante como en el resto de España. El encarecimiento de los inmuebles durante los últimos años ha elevado el dinero necesario para dar el paso, mientras que ahorrar para afrontar una hipoteca se convierte en uno de los principales obstáculos, especialmente entre los jóvenes

Las entidades bancarias suelen exigir disponer de aproximadamente el 20% del precio de compra, además del dinero necesario para cubrir los gastos asociados a la operación. Una cantidad que no todos pueden reunir, incluso cuando cuentan con ingresos estables y capacidad para pagar las mensualidades de un préstamo.

Para facilitar este acceso, la Generalitat Valenciana pone a disposición de los compradores el Programa de Garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), una iniciativa que permite obtener financiación bancaria de hasta el 95% o el 100% del valor del inmueble, dependiendo de las condiciones de la operación.

En la provincia de Alicante, dos ejemplos de compradores que se han beneficiado de esta medida son Estela Sánchez, de 27 años, y el matrimonio formado por Juan Morales y Beatriz, de 36 y 34 años. Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con ellos para conocer cómo ha sido el proceso y qué ha supuesto el aval público para acceder a su primera vivienda.

Más de 1.600 alicantinos

El Programa de Garantías de la Generalitat Valenciana, vigente para el periodo 2024-2026, está gestionado a través del Instituto Valenciano de Finanzas y tiene como objetivo facilitar la compra de la primera vivienda a personas de hasta 45 años.

Su funcionamiento consiste en ofrecer una garantía pública que permite cubrir parte de la financiación que habitualmente no conceden los bancos. De esta forma, los compradores pueden acceder a una hipoteca con un porcentaje de financiación superior al habitual y reducir el ahorro inicial que necesitan aportar.

Los datos oficiales acumulados hasta el 9 de agosto de 2026 reflejan que el programa ha permitido aprobar desde 2024 3.493 operaciones en toda la Comunitat Valenciana, con un total de 5.189 beneficiarios.

El IVF ha avalado 61,76 millones de euros, que han permitido movilizar 430,89 millones de financiación bancaria. El valor conjunto de las viviendas adquiridas alcanza los 461,22 millones de euros.

Por provincias, Valencia concentra el mayor número de operaciones, con 1.969 inmuebles adquiridos. Le sigue Alicante, con 1.100, mientras que Castellón registra 424.

En el territorio alicantino, la iniciativa ha beneficiado a 1.614 jóvenes y ha supuesto un importe avalado de 15,86 millones de euros. La financiación bancaria concedida asciende a 123,59 millones y la inversión total en viviendas alcanza los 134,73 millones.

El precio medio de compra en la provincia se sitúa en 122.487 euros, aunque en las operaciones realizadas durante 2026 aumenta hasta los 133.414 euros.

El caso de Estela

Uno de los ejemplos es el de Estela Sánchez, una joven alcoyana de 27 años que trabaja en el sector del comercio. Después de más de un año buscando una vivienda que se ajustase a sus posibilidades económicas, ha encontrado un piso de 120 metros cuadrados en una céntrica calle de Alcoy.

El inmueble cuenta con cuatro habitaciones, dos baños y la cocina reformada. Inicialmente sale a la venta por 90.000 euros, pero finalmente consigue cerrar la operación por 89.000 euros.

Su principal dificultad es afrontar la compra con un único sueldo inferior a los 1.200 euros mensuales. Aunque lleva trabajando y ahorrando desde muy joven, reunir el dinero necesario para la entrada y los gastos de compraventa supone un esfuerzo considerable.

"El dinero no es el mismo cuando compras sola que entre dos personas. Tenía ahorrados unos 15.000 euros fruto de llevar trabajando desde muy jovencita, pero los gastos solos se comían casi la mitad. Sin una donación puntual de mis padres para los gastos y sin el aval del IVF, habría sido casi imposible", explica.

Estela ha conocido el programa a través de su entidad bancaria, donde le recomiendan informarse sobre las garantías de la Generalitat. Después de comprobar que cumple los requisitos, inició los trámites en septiembre de este año.

La resolución ha llegado antes de lo que esperaba. Aunque inicialmente temía que el procedimiento se alargase y pudiera afectar al contrato de arras, cuyo plazo termina en marzo, finalmente ha conseguido firmar la escritura varios meses antes.

"El banco me decía que los temas del aval tardaban mucho y que en verano se habían paralizado, pero al final el banco tardó más en tramitar la hipoteca que la propia Generalitat en conceder el aval. Firmé unas arras de 8.900 euros con plazo hasta marzo y firmo la escritura con meses de antelación", señala.

En su caso, el banco inicialmente le ofrecía financiar el 80% del inmueble. Con la cobertura del 10% aportada por el IVF ha conseguido elevar la financiación hasta el 90%, por lo que ha destinado unos 16.000 euros propios entre la entrada y los gastos.

La operación le ha permitido afrontar una hipoteca de 340 euros mensuales, frente a los entre 500 y 600 euros que cuesta un alquiler en Alcoy.

También destaca la atención recibida durante la tramitación. "La comunicación por WhatsApp ha sido cercana, eficaz y de diez. Te atendía una persona de carne y hueso a cualquier hora, transmitiendo tranquilidad y resolviendo dudas al instante. Mi experiencia es cien por cien positiva", afirma.

Juan, Beatriz y sus hijos

Otro ejemplo es el de Juan Morales, de 36 años, y su mujer Beatriz, de 34. Ambos viven en Alcoy y tienen dos hijos pequeños, de 9 y 4 años. Su decisión de comprar una vivienda llega después de que el propietario del piso que tienen alquilado les comunique que quiere venderlo.

Hasta entonces pagaban 430 euros mensuales, pero comprobaron que encontrar otro alquiler en el municipio suponía desembolsar más de 600 euros al mes. Ante esta situación, decidieron trasladarse temporalmente a casa de unos familiares para ahorrar y buscar una vivienda en propiedad.

"Nos veíamos en la calle porque querían vender el piso de alquiler donde pagábamos 430 euros. Irte a otro alquiler suponía pagar más de 600 euros, así que decidimos dar el paso a la compra para asegurar nuestro futuro y el de nuestros hijos en Alcoy", relata Juan.

La fachada del edificio donde han comprado Juan y Beatriz. Cedida

Él trabaja como electromecánico en un taller y cobra 1.600 euros mensuales, mientras que Beatriz trabaja como auxiliar en una clínica dental y percibe 1.350 euros.

Finalmente, encontraron un piso de 117 metros cuadrados en Alcoy que necesita una reforma. La vivienda se encuentra en el mismo edificio donde residen otros familiares y su precio definitivo es de 100.000 euros, después de un complejo proceso hereditario en el que intervienen ocho propietarios.

Antes de recurrir al IVF, la pareja intentó acceder a las líneas de avales ICO del Gobierno central, pero encontró dificultades en las entidades bancarias. La situación cambió cuando otro banco les tramitó la garantía de la Generalitat.

"En los bancos nos ponían pegas con los créditos ICO del Gobierno, pero en el momento en que solicitamos el aval del IVF la respuesta fue rapidísima. En menos de dos semanas teníamos la aprobación concedida; incluso en el propio banco se quedaron sorprendidos del ritmo de la tramitación", cuenta.

Gracias a la financiación bancaria y al aval público han conseguido cubrir el 90% del precio de compra. La familia ha aportado el 10% restante, unos 10.000 euros procedentes de sus ahorros.

Además, la cuota hipotecaria se les queda en 380 euros mensuales, 50 euros menos de lo que pagaban por el alquiler de su anterior vivienda.

Juan también valora el seguimiento que han recibido durante el procedimiento. "El seguimiento por WhatsApp es un espectáculo. Te preguntan proactivamente cómo va la operación y si tienes alguna duda. Pasar de pagar 430 euros de alquiler a 380 de hipoteca por nuestra propia casa nos da una tranquilidad enorme", concluye.