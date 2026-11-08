Lejos del ritmo de otros destinos más saturados y conocidos, la localidad ofrece un clima suave durante gran parte del año, una oferta gastronómica destacada y reconocida . Más información : El refugio de Óscar Puente y su mujer Yasmina Gregori: un piso de 95 m2 en una de las zonas más lujosas de El Campello

El refugio de Alejandro Sanz: una villa de lujo con vistas en un pueblo de la costa mediterránea

Alejandro Sanz ha encontrado en Jávea, en la provincia de Alicante, un lugar donde combinar descanso, mar y discreción. El cantante ha sido relacionado con una villa de alto standing cercana a la Cala del Portitxol, uno de los parajes más reconocibles de la Costa Blanca.

La zona, conocida también como Cala Barraca, atrae por sus aguas transparentes, su paisaje mediterráneo y las tradicionales casas de pescadores con puertas azules que se han convertido en una imagen icónica de la localidad.

Orientada al Mediterráneo

La propiedad se encuentra en las inmediaciones del acceso a la cala y ofrece vistas abiertas al mar. Desde sus terrazas, el artista habría disfrutado de momentos de tranquilidad que han llamado la atención de sus seguidores en redes sociales.

El refugio de Óscar Puente y su mujer Yasmina Gregori: un piso de 95 m2 en una de las zonas más lujosas de El Campello

Este tipo de residencias reúne los rasgos más buscados en el mercado de lujo de la zona y brinda cualidades como la privacidad, la cercanía a la costa, el diseño actual y panorámicas sobre las aguas turquesas del Mediterráneo. Por ello, no es extraño que puedan alcanzar valores millonarios y que atraigan tanto a compradores internacionales como a rostros conocidos tanto dentro de toda España como en todo el mundo.

Jávea, destino de celebridades

El vínculo de Alejandro Sanz con el municipio no es excepcional. Jávea se ha consolidado como uno de los enclaves preferidos por celebridades españolas e internacionales que buscan un equilibrio entre exclusividad, naturaleza y autenticidad mediterránea. Un pequeño paraíso para los famosos y que se convierte en su mayor refugio durante los meses de verano.

Y es que la localidad lo tiene todo para enamorar a los famosos. Lejos del ritmo de otros destinos más saturados y conocidos, la localidad ofrece un clima suave durante gran parte del año, una oferta gastronómica destacada y reconocida y un entorno que invita tanto al descanso como a descubrir calas cercanas como la Granadella o el Cap de la Nau.

Lugares a los que es común ver a barcos y tablas de paddle surf para disfrutar de sus increíbles aguas turquesas, ideales para bucear y hacer snorkel.

Un refugio frente al mar

Para el cantante, la villa representa más que una segunda residencia, representa un espacio de desconexión entre el mar y la intimidad. Su ubicación privilegiada, junto a uno de los rincones más fotografiados y bonitos del Mediterráneo, explica por qué Jávea sigue siendo uno de los grandes refugios del lujo discreto en la costa alicantina.