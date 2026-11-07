Luismi, dueño de 5 bares: "Con las bajas fingidas, algunos trabajadores consiguen un mes de vacaciones pagadas extra"

La hostelería afronta varios retos para mantener sus negocios en funcionamiento. Desde encontrar y fidelizar trabajadores hasta asumir los costes salariales y organizar los equipos en un sector marcado por los horarios exigentes.

En Alicante, uno de los empresarios que conoce de cerca estas dificultades es Luis Miguel Cifuentes, conocido como Luis Mi, cofundador de Grupo PISPAS, que actualmente cuenta con seis establecimientos y una plantilla de 55 empleados.

EL ESPAÑOL de Alicante ha hablado con el hostelero en Popeye El Bar Marino, su establecimiento situado en primera línea de la playa de Muchavista, en El Campello. Durante la conversación, Luis Mi repasa la trayectoria del grupo, explica cuánto cuesta mantener al personal y señala el absentismo laboral como una de sus principales preocupaciones.

Abrieron en la pandemia

Grupo PISPAS nace como un proyecto compartido entre Luis Mi y Elisardo Antolín. La empresa comienza su actividad en 2021, en plena pandemia, con la apertura de Pispas Luceros el 1 de marzo, justo cuando se permite recuperar las terrazas al 50 % de capacidad.

Aquella circunstancia, que supuso un obstáculo para buena parte del sector, favoreció el arranque del negocio. El local disponía de una terraza con capacidad para 60 personas en una zona céntrica de Alicante y consiguió atraer rápidamente a la clientela.

"La pandemia, por desgracia, le hizo mal a mucha gente, pero a nosotros nos ayudó a arrancar", recuerda.

La compañía crece progresivamente con nuevas aperturas. En 2024, Moa Mohammadi se incorpora como tercer socio después de que los fundadores reconocieran su trabajo y dedicación dentro de la empresa.

Actualmente, el grupo reúne seis establecimientos con propuestas diferentes: Iruña, en Luceros y junto al Hospital General; PIS PAS San Juan; Bar Las Chapas, con tradición marinera desde 1954, y Popeye, abierto en abril de 2026 en la playa de Muchavista. A estos negocios se sumará La Pañadería, cuya apertura está prevista para finales de 2026.

Gestionar a 55 trabajadores

El crecimiento de la compañía también implica una mayor complejidad organizativa. Grupo PISPAS cuenta actualmente con 55 trabajadores, aunque la previsión es acercarse a los 80 durante el próximo verano.

Para Luis Mi, gestionar personas es una de las tareas que más tiempo consume en la dirección de una empresa hostelera. De hecho, calcula que puede ocupar hasta la mitad de su jornada.

El grupo combina perfiles especializados, como cocineros de arroces, sumilleres y jefes de sala, con otros puestos en los que la actitud y las ganas de aprender pesan más que la experiencia previa. La formación de los nuevos empleados puede prolongarse entre tres y seis meses.

La estabilidad de la plantilla también pasa por cumplir con los pagos. El empresario explica que la compañía procura abonar las nóminas entre los días 25 y 30 de cada mes, incluso cuando la situación económica obliga a aplazar otros compromisos.

"Muchas veces hemos preferido hablar con proveedores o incluso nosotros quedarnos muchos meses sin cobrar hasta el día 15, pero el empleado siempre ha cobrado del 25 al 30", afirma.

El absentismo y la rotación

Otro de los asuntos que preocupa al cofundador de PISPAS es la dificultad para mantener equipos estables. Luis Mi sitúa la rotación laboral por encima del 50 % en el sector y apunta a la competencia de destinos turísticos como Baleares durante los meses de verano.

También critica el impacto que, a su juicio, tienen determinadas bajas laborales injustificadas en la organización de los restaurantes. El empresario diferencia entre las enfermedades, los accidentes y otras situaciones que requieren una incapacidad temporal, y los casos en los que considera que se abusa del sistema.

"Si a los 15 días vuelves y le dices 'es que tengo miedo a volver porque ahora es cuando estoy empezando a descansar' y te vuelve a dar otros 15 días, al final el empleado tiene como un mes de vacaciones pagadas extra", explica.

Luis Mi reconoce las exigencias físicas de determinados puestos, especialmente en las cocinas durante los meses de calor, pero defiende que los problemas de saturación deben abordarse mediante el diálogo con la empresa. En este sentido, asegura que el grupo intenta ofrecer flexibilidad con descansos o cambios en las vacaciones cuando las circunstancias lo permiten.

170.000 € al mes en salarios

Mantener una plantilla de estas dimensiones supone un desembolso considerable. Según los datos facilitados por el empresario, Grupo PISPAS destina entre 130.000 y 170.000 euros mensuales al pago de nóminas.

El coste medio para la empresa de un trabajador con jornada completa de 40 horas se sitúa entre los 2.000 y los 2.100 euros al mes, incluyendo las cotizaciones empresariales. La cantidad varía según la categoría profesional.

Para incentivar la permanencia y el compromiso, la compañía cuenta con un sistema de retribución por objetivos. Los trabajadores pueden acceder a bonificaciones vinculadas a la facturación y a aspectos como la puntualidad, la asistencia, el uniforme y el aseo personal. Para participar en este sistema deben acreditar una antigüedad mínima de seis meses.

El empresario resume su filosofía de gestión en una idea que considera fundamental para que un restaurante funcione: cuidar al equipo para ofrecer un buen servicio.

"Si tú tienes un trabajador contento y profesional, das un buen servicio y un buen producto; eso repercute en la felicidad del cliente y esa rueda es la que te lleva al éxito", concluye Luis Mi.