Montaje con la fachada del edificio de la urbanización (Idealista), y una foto de Óscar Puente y Yasmina Gregori Idealista y Gtres

El refugio de Óscar Puente y su mujer Yasmina Gregori: un piso de 95 m2 en una de las zonas más lujosas de El Campello

Óscar Puente y su mujer, Yasmina Gregori, tienen una propiedad en El Campello que podría convertirse en uno de los destinos de la familia tras la salida del exministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno. Se trata de un piso de 95 metros cuadrados situado en una urbanización de Coveta Fumà, una de las zonas más exclusivas del litoral alicantino.

La dimisión del exministro, natural de Valladolid y nacido en 1968, se produce tras el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo), en el que la semana pasada perdieron la vida 69 personas, entre ellas una joven alicantina. Su relación con Alicante, sin embargo, viene de antes y tiene mucho que ver con su actual pareja.

Y es que Yasmina Gregori, empresaria del sector hotelero nacida en Alicante, mantiene una estrecha vinculación con la provincia. A ello se suma la adquisición de esta vivienda en 2025 y el nacimiento, en mayo de ese mismo año, del primer hijo que ambos tienen en común, el pequeño Óscar.

En Coveta Fumà

Fuentes cercanas confirman a EL ESPAÑOL de Alicante que la propiedad del exministro se encuentra en una urbanización de Coveta Fumà, en El Campello. Según los datos catastrales, el inmueble tiene 95 metros cuadrados, fue construido en 1965 y tiene ascensor.

Por su parte, la información inmobiliaria de Idealista recoge dos habitaciones y un baño.

La vivienda se encuentra en las proximidades de algunas de las calas más conocidas de esta parte del litoral, como Cala del Morro Blanc y Cala d'Enmig.

La zona destaca por sus pequeñas playas y calas. La de Morro Blanc, también conocida popularmente como Coveta Fumà, cuenta con arena fina, aguas tranquilas y poca profundidad, unas características que facilitan el baño familiar. Sus fondos marinos también atraen a aficionados al buceo y al snorkel.

Además, dispone de conexión mediante el TRAM metropolitano, con parada en Coveta Fumà.

Al 50% y en nuda propiedad

La última declaración de bienes de Óscar Puente, presentada en el Congreso de los Diputados el 15 de julio de 2025, permite conocer algunos detalles de su patrimonio inmobiliario. En ella aparece una vivienda en Alicante adquirida ese mismo año, sobre la que declara una participación del 50% en régimen de nuda propiedad.

Este concepto tiene una particularidad, ya que el propietario tiene la titularidad del inmueble, pero no necesariamente el derecho a utilizarlo o disfrutarlo. Esa facultad corresponde al usufructuario mientras se mantenga vigente el usufructo.

La operación también aparece reflejada en el apartado de deudas. Puente declara una hipoteca concedida por una pequeña caja de Zamora el 19 de mayo de 2025, por un importe inicial de 173.000 euros. En el momento de presentar la declaración, todavía tenía pendientes de devolver 172.646 euros.

La nuda propiedad suele permitir adquirir una vivienda por debajo de su valor de mercado, ya que el comprador no obtiene el uso inmediato del inmueble. En este caso, Idealista sitúa el precio medio del metro cuadrado en la zona en unos 3.100 euros.

Llama la atención que las seis propiedades urbanas que aparecen en la declaración patrimonial del exministro figuren bajo esta misma modalidad. Cuatro son viviendas y dos, garajes, todos ellos repartidos entre Valladolid y Alicante.

Quién es Yasmina Gregori

La relación de Puente con la provincia también pasa por Yasmina Gregori. Nacida en Alicante en 1981, la empresaria estudió Humanidades en la Universidad de Alicante y desarrolló parte de su trayectoria profesional en la ciudad, donde trabajó en el Wellness Club & Spa del Hotel Alicante Golf, en Playa de San Juan.

Su carrera también ha estado ligada a la hostelería, la atención al cliente y la gestión hotelera. Desde 2020 dirige el Hotel Lasa Sport, en Valladolid, donde se encarga de la gestión del establecimiento y de la organización de eventos.

La pareja hizo pública su relación a finales de 2023. En mayo de 2025 nació su primer hijo en común, Óscar. Gregori ya tenía dos hijas de una relación anterior.

Con una vivienda en Coveta Fumà y una vinculación familiar y personal con la provincia, Alicante forma parte de la vida de ambos. La propiedad de El Campello es una de las opciones residenciales que tiene la familia fuera de Valladolid.