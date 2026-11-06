193 empresas convierten IFA – Fira Alacant en el gran escaparate de fiestas, bodas y hogar este fin de semana

IFA – Fira Alacant abre este viernes las puertas de una nueva edición de EXPOFIESTA, FIRANOVIOS y FIRAHOGAR, tres certámenes que compartirán instalaciones hasta el próximo domingo 8 de noviembre. La principal novedad de esta convocatoria es la entrada gratuita, que permitirá acceder sin coste a los tres espacios durante todo el fin de semana.

El arranque ha reunido a representantes del ámbito institucional, festero y empresarial, entre ellos Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante; David Olivares, presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan; María Pastor, Bellea del Foc; Pepa Prats, presidenta de la Unión Nacional de Entidades Festeras (UNDEF); Paloma Roca, creadora de contenido e influencer; y Miquel Clemades, director gerente del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana.

Tres salones, un mismo recinto

La oferta reunirá a 193 empresas y profesionales, distribuidos entre los tres certámenes: 105 en EXPOFIESTA, 63 en FIRANOVIOS y 25 en FIRAHOGAR. Juntos ocupan la totalidad de la superficie de IFA – Fira Alacant y convierten el recinto en un punto de encuentro para sectores muy diversos durante el mismo fin de semana.

EXPOFIESTA celebra su 30.ª edición como Feria Nacional de las Fiestas Populares. El salón reunirá a empresas, asociaciones y especialistas vinculados a las celebraciones tradicionales, con una propuesta que incluye indumentaria festera, complementos, carrozas, música, espectáculos y servicios de organización.

FIRANOVIOS llega a su 24.ª edición como espacio de referencia para quienes preparan una boda o una celebración. Visitantes y profesionales podrán encontrar moda nupcial, fotografía, joyería, viajes y soluciones para eventos, además de establecer contacto directo con las empresas participantes.

Por su parte, FIRAHOGAR cumple 32 ediciones y presentará novedades en descanso, confort y equipamiento del hogar. Sofás, colchones, sistemas de descanso y electrodomésticos protagonizarán una feria pensada para que el público conozca los productos, compare opciones y reciba asesoramiento personalizado.

Impulso al comercio presencial

El director general de IFA – Fira Alacant, Alejandro Morant, ha subrayado la buena acogida empresarial de la edición: “Contar con 193 expositores y ocupar la totalidad de la superficie del recinto demuestra que estas ferias siguen despertando interés entre las empresas. Son certámenes con una larga trayectoria y queremos que continúen siendo un espacio útil para los profesionales que participan en ellos. Este año, además, hemos apostado por la entrada gratuita para facilitar que más personas puedan venir y conocer lo que ofrecen los expositores.”

La coincidencia de los tres salones permite que convivan en un mismo espacio negocios vinculados a las fiestas, las bodas, el descanso y el equipamiento del hogar. Esta fórmula amplía las oportunidades de contacto comercial y facilita que los visitantes descubran propuestas relacionadas con otros sectores durante su visita.

EXPOFIESTA aporta, además, una dimensión cultural especialmente relevante. El certamen pone en valor el trabajo de profesionales y colectivos que preparan las fiestas populares, contribuye a preservar tradiciones arraigadas en la provincia de Alicante y genera actividad para numerosas empresas del sector.

Morant también ha destacado el valor de los encuentros presenciales: “Poder ver un producto de cerca, resolver dudas o hablar directamente con quien lo ofrece sigue siendo fundamental para muchas decisiones de compra. Esa relación entre empresas y visitantes es lo que queremos seguir fomentando desde IFA, ofreciendo encuentros que resulten interesantes para ambos y que contribuyan a mantener la actividad de nuestros sectores.”