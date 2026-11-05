Pedro ayuda a las empresas a gestionar el estrés y mejorar su comunicación con sus caballos: "La gente sale muy sorprendida"

Pedro Conesa lleva toda la vida entre caballos. Nació, como él mismo confiesa a EL ESPAÑOL, “prácticamente en un pesebre”, y desde 1975 su familia dirige una ganadería de Caballos de Pura Raza Española dedicada a criar y vender ejemplares por todo el mundo.

Pero hoy su proyecto va mucho más allá de la doma, los concursos o los espectáculos: a través de Horse Experience, utiliza el caballo como herramienta para trabajar el liderazgo, la comunicación, la autoconfianza y la gestión del estrés en personas y empresas.

“Llevo toda la vida con caballos, pero un fin de semana de formación me transformó”, explica desde Cartagena. “Desde entonces los trato de una manera diferente y estoy muy contento, porque si eso transformó a alguien que llevaba toda la vida con ellos, imagínate lo que puede hacer con personas que no han tenido apenas experiencia”.

Del pesebre al coaching

Pedro creció en una ganadería familiar, montó, compitió, hizo espectáculos y dedicó años al mundo ecuestre. Su punto de inflexión llegó en Barcelona, cuando visitó una finca donde se impartía coaching con caballos. Acudió por curiosidad y salió con una visión completamente distinta del animal con el que había convivido toda su vida.

“Yo ya había oído hablar del coaching hacía 25 años, pero aquello me impactó muchísimo. Me formé un fin de semana y me transformó”, recuerda. “Me enseñó a tratarlos de otra manera. Y sigo equivocándome a día de hoy, pero me ha ayudado muchísimo”.

Hace entre 10 y 12 años empezó a aplicar esa experiencia en talleres para empresas, en un principio como un complemento de su actividad formativa. “Me daba cuenta de que salía muy bien”, señala. Hace casi un año, un amigo que había participado en uno de sus talleres le animó a convertirlo en su proyecto principal. “Me dijo que ya estaba bien, que tenía que darme a conocer y ponerlo en práctica como un negocio principal, porque es un poco mi propósito ahora”.

Vrias personas haciendo una terapia grupal con caballos. Cedida

Pedro divide su trabajo en tres grandes líneas, todas con el caballo como protagonista: desarrollo personal, talleres para empresas y experiencias de grupo en entornos naturales.

En el ámbito individual, prefiere trabajar con una sola persona. “El coaching es una palabra muy bonita, pero para aplicarlo correctamente es mejor trabajar con una persona sola, porque necesito que me cuente absolutamente todo y quiera desarrollarse”, explica.

Y ahí es donde el caballo se convierte en un aliado inesperado. “Los caballos no pueden esconder las cosas. Aunque no te lo transmitan de forma directa, sirven como un tercer elemento entre el coach y la persona. Detectan lo que estás sintiendo, incluso tu frecuencia cardíaca”, asegura.

No se trata, insiste, de una experiencia mística. “Mucha gente cree que conectar con un caballo es algo muy espiritual o sensorial, pero no. Conectar es hacer cosas muy sencillas como acariciarle, hacerle grooming, conocer sus zonas más sensibles, estar en la misma frecuencia que él. Eso ya es conexión”.

Aprender a comunicar

Con las empresas, Pedro trabaja normalmente con grupos reducidos, de entre 8 y 15 personas, en jornadas de cuatro o cinco horas. El objetivo, asegura, consiste en mejorar la comunicación interna, el liderazgo, la confianza, la cohesión de equipo y la gestión del estrés.

La dinámica comienza con una presentación y una explicación básica del caballo: su morfología, sus sentidos, sus miedos y su espacio vital. Después llegan los ejercicios prácticos, muchos de ellos centrados en la comunicación no verbal.

“La gente llega muy nerviosa y con expectación, y se van súper relajados con cosas muy sencillas. Esa es la clave”, cuenta. “Luego me dicen: ‘Pedro, qué maravilla’”.

Una de las dinámicas más potentes consiste en guiar a un compañero con los ojos vendados mientras se acerca a un caballo. “Tienen que confiar en la persona que les está guiando. Ahí se ve todo: la confianza, la comunicación, quién toma decisiones”, explica.

Para Pedro, el caballo funciona como un espejo. “La comunicación verbal es solo un pequeño porcentaje. El cuerpo lo es casi todo, y el caballo es de los animales que más siente lo que tú estás sintiendo en ese momento”.

“La gente sale sorprendida”

Pedro está desarrollando también una experiencia de mayor formato, pensada para grupos de entre 30 y 50 personas, que combina dinámicas con caballos y una inmersión en la manada. Para ello está buscando fincas en diferentes puntos de España, con proyectos ya avanzados en Málaga, Segovia y Toledo.

“Entrar en la manada con los caballos sueltos es una auténtica maravilla. Puedes explicar muchas cosas sobre cómo se comportan, quién es el líder, cómo se protegen… y la gente se entusiasma muchísimo”, asegura.

De momento acepta “un poco de todo”: empresas grandes, equipos de recursos humanos, grupos que buscan una actividad diferente de team building o personas que quieren trabajar su desarrollo personal. “Estoy creando expectativa, dándome a conocer en redes y en LinkedIn. No soy un coach al uso, y ahí está mi valor añadido: llevo toda la vida con caballos y pongo ejemplos reales, errores que he cometido y situaciones que he vivido”.

Devolver el doble de empatía

Detrás del proyecto hay una filosofía muy clara sobre la relación entre personas y caballos. Pedro rechaza la idea de que el jinete deba imponerse al animal y defiende una educación basada en el respeto desde que son potros.

“Un caballo, si le preguntas, te dirá que quiere estar toda su vida suelto en Yellowstone y que no le molestemos. Pero son súper empáticos y dejan que los humanos nos subamos en ellos. Nuestro trabajo es devolverles el doble de la empatía que recibimos de ellos”, reflexiona.

“Mucha gente confunde determinación con sometimiento. Tú tienes que decidir cuando montas, sí, pero decidir no significa maltratar. Y a veces se maltrata sin darse cuenta, con malos bocados, malas ayudas o malas manos”, sentencia.

Su mensaje para quienes se acercan por primera vez a un caballo reside en tener paciencia, presencia y empatía. “No es ir a la cuadra, sacarlo, montar y volver a meterlo. Es estar con él, pasearlo, soltarlo, dedicarle tiempo. Al final, cuando el caballo se acerca a ti, te vas con una sonrisa pensando que le has devuelto la misma empatía, o más, de la que él te ha dado”.