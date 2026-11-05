Gran fiesta gastronómica del 4 al 9 de noviembre: cocina latina, entrada gratis y música en directo

Alicante es una ciudad con mucha riqueza cultural. La comunidad latinoamericana tiene una presencia destacada en la capital y ha contribuido a enriquecer su vida social, sus costumbres y su gastronomía. Al otro lado del Atlántico existen tradiciones que comparten muchos puntos en común con la cultura mediterránea, especialmente en torno a la comida y la música.

Esa conexión es precisamente la que quiere celebrar Latineando, un festival que del 4 al 9 de noviembre convierte la Plaza de Toros de Alicante en un punto de encuentro entre los amantes de la gastronomía y el buen ambiente.

Durante seis días, el recinto reúne gastronomía de distintos países de América Latina, música en directo y espacios de ocio con entrada gratuita, en una propuesta pensada para disfrutar tanto por quienes mantienen esos vínculos culturales como por aquellos que quieren descubrir nuevos sabores. Además, la entrada es gratuita.

Un recorrido gastronómico

Uno de los grandes atractivos de Latineando es su oferta culinaria. El festival cuenta con la denominada Calle del Sabor, una zona de foodtrucks en la que cada puesto representa una cocina diferente y permite probar recetas tradicionales de distintos países.

Entre las propuestas hay parrilla argentina, platos colombianos y ecuatorianos, especialidades peruanas y otras elaboraciones latinoamericanas. Una oportunidad para recorrer diferentes gastronomías en un mismo espacio y descubrir productos y recetas que forman parte de la identidad de cada país.

La comida comparte protagonismo con la música. La Plaza, el espacio central del recinto, concentra el escenario, los DJ y las zonas abiertas en las que los asistentes pueden bailar, reunirse o disfrutar del ambiente durante la jornada.

El festival también reserva un espacio para quienes prefieren un ambiente más relajado. Se trata de El Rincón Latino, una zona dedicada a la coctelería en la que la música y el ambiente invitan a disfrutar de la experiencia de otra manera.

Horarios de Latineando

La programación se extiende durante seis días, desde el miércoles 4 hasta el lunes 9 de noviembre, con diferentes horarios según la jornada. El miércoles y el jueves, las puertas abren de 18:30 a 00:30 horas, mientras que el viernes la actividad comienza a la misma hora y se prolonga hasta la 01:00.

El sábado 7 de noviembre es una de las jornadas con mayor disponibilidad horaria, ya que el recinto abre desde las 12:00 hasta la 01:00. El domingo 8, el horario es de 12:00 a 00:00, mientras que el lunes 9 la actividad comienza a las 12:00 y termina a las 00:30.

Qué hacer en Alicante

La ubicación de la Plaza de Toros permite aprovechar la visita para conocer algunos de los lugares más conocidos de Alicante. El recinto se encuentra en el centro de la ciudad, a poca distancia del Mercado Central, la Plaza de los Luceros y diferentes calles repletas de bares y restaurantes donde continuar disfrutando de la gastronomía local.

Quienes quieran alargar la noche pueden acercarse a la calle Castaños, una de las zonas más conocidas para salir de pubs y discotecas en el centro de Alicante. También es posible desplazarse hasta la zona de ocio de la playa de San Juan, que concentra diferentes establecimientos para quienes todavía tengan ganas de fiesta.

Para quienes prefieran un plan más tranquilo, Alicante ofrece otras alternativas. La Explanada de España es perfecta para dar un paseo junto al puerto, mientras que la playa del Postiguet permite relajarse junto al Mediterráneo. Otra opción es subir al Castillo de Santa Bárbara, desde donde se puede contemplar una panorámica de la ciudad impresionante.