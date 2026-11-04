Es oficial: tener un viaje contratado para las elecciones del 29N no te exime de la mesa electoral sin un seguro en vigor

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre coincidirán con un periodo de numerosos desplazamientos por ocio. Según el Barómetro del viajero de Intermundial, cuatro de cada diez españoles tienen previsto viajar. Sin embargo, quienes ya tienen una escapada reservada para esas fechas se enfrentan a una posible complicación si son convocados para formar parte de una mesa electoral.

Carlos Uceda, director de Desarrollo de Negocio de Intermundial, advierte de que la clave está en anticiparse y contratar una póliza que contemple esta circunstancia antes de recibir la comunicación oficial.

"Entre la fecha de contratación de un seguro con cobertura por mesa electoral y el momento en que la convocatoria queda notificada hay un margen muy concreto, y una vez cerrado ese margen la cobertura por este motivo deja de ser una opción", explica Uceda.

Los sorteos se realizan entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria, por lo que los sorteos en los plenos municipales se programaron oficialmente entre el sábado 31 de octubre y el miércoles 4 de noviembre de 2026, y la comunicación oficial se realizará en los días posteriores.

El responsable de la compañía recomienda revisar las condiciones del seguro antes de que llegue la carta de la Junta Electoral. No basta con contratar una póliza después de conocer la convocatoria: la cobertura no tiene efectos retroactivos. Por eso, quienes tengan previsto viajar el 29 de noviembre y todavía no estén asegurados deberían comprobar cuanto antes si pueden incorporar esta garantía.

Si una persona recibe la convocatoria, dispone de siete días para presentar alegaciones ante la Junta Electoral y justificar el perjuicio económico que supondría cancelar el desplazamiento. Para ello, deberá aportar documentación que acredite que el viaje estaba contratado previamente. No obstante, tener las vacaciones organizadas no garantiza que la petición sea aceptada.

Si la Junta Electoral rechaza las alegaciones, el convocado deberá acudir a la mesa. En ese supuesto, contar con un seguro que incluya expresamente la anulación por designación electoral puede permitir recuperar el dinero invertido, siempre que se cumplan las condiciones de la póliza.

Uceda aconseja comprobar que esa garantía está incluida, ya que no todas las modalidades la contemplan. Si la cobertura existe, el procedimiento habitual consiste en presentar primero las alegaciones y, si son rechazadas, iniciar la cancelación con la aseguradora, aportando la resolución de la Junta Electoral, los justificantes del viaje y los datos de la póliza.

"Para el viajero, la mejor manera de evitar perder el dinero invertido es anticiparse, revisar la póliza con su agencia o mediador y actuar antes de que llegue la carta de la Junta Electoral", concluye el responsable de Intermundial.