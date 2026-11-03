El pueblo con un mercadillo de productos locales ideal para visitar cada domingo: quesos caseros, pan y embutidos

A pocos kilómetros de Dénia, lejos del movimiento de las zonas más turísticas de la Marina Alta, hay un pequeño núcleo rural que cada domingo se convierte en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Se trata de Jesús Pobre, donde el Mercat del Riurau reúne puestos de alimentación, productos artesanales y propuestas gastronómicas en un entorno tradicional.

El mercado es una buena excusa para organizar una escapada de mañana en familia o con amigos. Además de llenar la cesta con productos de la comarca, quienes se acercan pueden sentarse a disfrutar de un esmorzaret, el tradicional almuerzo valenciano de media mañana, mientras el ambiente se anima con música, conciertos y otras actividades culturales.

Productos de proximidad

El Mercat del Riurau apuesta por los pequeños agricultores, productores y artesanos de la zona. Su oferta incluye frutas y verduras de temporada cultivadas en los campos de la comarca, quesos caseros, pan artesanal, aceite de proximidad y embutidos.

También es posible encontrar cocas tradicionales, pasteles, mermeladas caseras, vino y otros productos elaborados siguiendo recetas y técnicas vinculadas a la gastronomía local. La variedad cambia a lo largo del año para adaptarse a los productos disponibles en cada temporada.

La iniciativa nace en 2013, en plena crisis económica, como una respuesta para impulsar la economía de proximidad y recuperar la actividad agrícola y artesanal del territorio. Detrás del proyecto está la 'Associació Sociocultural Mercat del Riurau', formada por agricultores, artesanos y personas comprometidas con la conservación del patrimonio cultural y medioambiental.

Para pasar la mañana

Uno de los atractivos del mercado es que la visita no termina después de recorrer los puestos. El recinto cuenta con algunas mesas donde sentarse a tomar algo y disfrutar de un almuerzo valenciano, una de las costumbres gastronómicas más arraigadas de la provincia.

En ocasiones, la jornada también incluye actuaciones musicales, conciertos y otros espectáculos que convierten el espacio en una pequeña plaza de pueblo. Por eso, es un plan que encaja tanto para quienes quieren hacer algunas compras como para quienes buscan pasar unas horas diferentes sin salir de la Marina Alta.

El mercado se instala en el Riurau del Senyor de Benissadeví, una construcción tradicional que forma parte del patrimonio arquitectónico de Jesús Pobre.

Para quienes llegan en coche, hay una zona de aparcamiento de tierra a unos cinco minutos caminando. Es de pago, aunque la tarifa es simbólica, y permite contar con una plaza para dejar el vehículo durante la visita.

Horario del mercado

Durante el horario de invierno, el Mercat del Riurau abre los domingos de 9.00 a 14.00 horas. Hay que tener en cuenta que el primer domingo de cada mes no se celebra el mercado habitual de productos locales.

En su lugar, el recinto acoge una feria de brocanters, antigüedades, objetos vintage y coleccionismo organizada por la 'Associació de Col·leccionistes i Brocanters de la Marina Alta'. Entre sus puestos se pueden encontrar muebles, pinturas, relojes de bolsillo y todo tipo de artículos antiguos y curiosidades.

La feria también se celebra de 9.00 a 14.00 horas y permite descubrir otra cara de este espacio. El propio riurau merece una visita, ya que fue construido entre 1848 y 1873, y está formado por dos naves y diez arcos.