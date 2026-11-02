María, notaria: "Las familias con dos hijos y otro en camino pueden ahorrar hasta 15.000 € en la compra de vivienda"

Las familias que esperan a su tercer hijo pueden ahorrar miles de euros al comprar su vivienda habitual, incluso antes del nacimiento del bebé. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo avala la aplicación del tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) cuando el tercer hijo está concebido y se cumplen los requisitos legales.

Así lo explica María Cristina Clemente Buendía, notaria con despacho en Alicante, en uno de sus últimos vídeos en redes sociales. La profesional relata el caso de una pareja que ha conseguido ahorrar 15.000 euros en impuestos gracias a este beneficio fiscal.

Los compradores desconocían que podían acogerse a la reducción porque el bebé todavía no había nacido y no tenían el título oficial de familia numerosa.

El Supremo avala la reducción

Clemente Buendía cuenta que, al conocer la situación de la pareja, preguntó a la compradora: "¿Por qué no solicita usted la aplicación del tipo reducido de ITP por compra de vivienda por familia numerosa?".

La mujer respondió que todavía no podía hacerlo porque el bebé no había nacido y explicó: "No tengo todavía el título de familia numerosa".

La notaria señala que una "reciente importantísima sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre" respalda la aplicación de este beneficio fiscal durante la gestación. Según explica, las familias pueden acogerse al tipo reducido "como si fuerais familia numerosa siempre que ese tercer hijo esté concebido".

Para ello, es necesario que el embarazo exista en el momento de la compra y que "siempre que después ese niño nazca con vida".

El Supremo fundamenta esta interpretación en que "la razón de ser de esta reducción tributaria es facilitar a las familias numerosas el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades".

Además, la sentencia considera que "esas necesidades habitacionales y económicas no surgen solo cuando ese tercer niño nace efectivamente sino ya durante el embarazo". El título oficial, por tanto, no sería el único elemento determinante, ya que "acredita la condición pero no la crea".

En la Comunidad Valenciana

El ahorro depende del tipo impositivo que corresponda en cada comunidad autónoma y del precio de la vivienda. En la Comunidad de Madrid, Clemente Buendía explica que el impuesto baja del 6 al 4% en estos casos.

En la Comunidad Valenciana, el tipo reducido para la compra de vivienda habitual por familias numerosas es del 4% si el inmueble supera los 180.000 euros y del 3% si no supera esa cantidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa autonómica.

La diferencia respecto al tipo general puede suponer miles de euros de ahorro. Por eso, conocer las bonificaciones aplicables antes de formalizar la compraventa puede resultar determinante para el presupuesto familiar.

Clemente Buendía también señala que la normativa valenciana contempla para el próximo año cambios relacionados con la consideración de familia numerosa para las unidades familiares con dos hijos. La aplicación de cualquier reducción debe comprobarse conforme a la legislación vigente en el momento de la operación. De ahí la importancia de consultar a profesionales para cada caso concreto.