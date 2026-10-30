El mercadillo ambulante ideal para visitar cada domingo: más de 120 puestos en una de las zonas más tradicionales

El mercadillo de Santa Faz reúne cada domingo más de un centenar de puestos con ropa, calzado, productos frescos y artículos para el hogar a precios económicos. Situado entre Alicante y Sant Joan d'Alacant, permite completar las compras con una visita al monasterio de Santa Faz y una parada en los bares y restaurantes de la zona.

Los mercadillos ambulantes son una alternativa para quienes buscan productos variados sin gastar demasiado. Frutas y verduras de temporada, prendas de vestir, calzado y objetos para la casa conviven en estos espacios, donde también es posible encontrar artículos de segunda mano.

En la provincia de Alicante hay mercados de este tipo repartidos por diferentes municipios, aunque algunos destacan por su tamaño y por celebrarse durante el fin de semana. Es el caso del mercadillo de Santa Faz, que cada domingo atrae a vecinos y visitantes.

La cita tiene lugar en una pequeña pedanía alicantina, conocida principalmente por su monasterio y por la romería que se celebra cada año en sus calles.

Más de 120 puestos

El mercadillo de Santa Faz es uno de los mercados ambulantes más conocidos de la provincia. Se instala todos los domingos, aproximadamente entre las 8.00 y las 15.00 horas, en la avenida de Alicante, junto a la plaza de Santa Faz.

El recinto reúne entre 100 y 145 puestos al aire libre y el acceso es gratuito. Su oferta incluye frutas y verduras frescas, productos de la huerta, miel, especias, ropa, calzado y artículos para el hogar.

Entre los productos más habituales también se encuentran sábanas, cortinas y toallas, además de prendas nuevas y de segunda mano. Los precios económicos son uno de los atractivos del mercado, que permite resolver varias compras en una misma visita.

Otra parte del recinto concentra puestos de segunda mano en los que se venden ropa, zapatos y objetos de diferentes tipos. Esta variedad convierte el paseo por el mercadillo en una oportunidad para buscar artículos de uso cotidiano y encontrar productos de ocasión.

Monasterio de Santa Faz

El mercado se encuentra en Santa Faz, una pequeña pedanía perteneciente al término municipal de Alicante, aunque está muy próxima a Sant Joan d'Alacant. Su tamaño contrasta con la actividad que registra cada domingo, cuando los puestos y los visitantes ocupan buena parte de la zona.

Llegar en coche puede resultar complicado. El aparcamiento suele estar muy solicitado y el tráfico aumenta durante las horas de mayor afluencia. Por eso, conviene acudir temprano para recorrer los puestos con más tranquilidad y tener más opciones para dejar el coche.

La visita al mercado también permite conocer uno de los principales enclaves históricos y religiosos de Alicante: el Monasterio de la Santa Faz, también conocido como Monasterio de la Verónica, situado junto a la plaza.

El edificio alberga el lienzo de la Santa Faz, una reliquia religiosa a la que la tradición atribuye milagros. Su historia está vinculada a un supuesto milagro ocurrido en 1489, que dio origen a la devoción popular y a la posterior construcción del conjunto religioso.

La iglesia actual presenta un estilo barroco y fue renovada durante el siglo XVIII. En su interior destaca el retablo neobarroco del altar mayor, diseñado por el arquitecto Juan Vidal en la primera mitad del siglo XX.

También sobresale la torre del siglo XVI, uno de los elementos más antiguos del conjunto y la única estructura que se conserva de la construcción original. El monasterio está ligado, además, a la tradicional Romería de la Santa Faz, que reúne cada año a miles de peregrinos dos jueves después del Jueves Santo.

Dónde comer

La jornada puede terminar en los bares y restaurantes situados alrededor de la plaza de Santa Faz, junto al monasterio. Estos establecimientos permiten hacer una parada para tomar algo o comer después de recorrer el mercado.

Otra opción es desplazarse hasta Sant Joan d'Alacant, que se encuentra a poca distancia y ofrece más alternativas para completar el día. La playa de San Juan en Alicante también puede ser otra opción, ya que se encuentra a poca distancia y cuenta con gran variedad de bares y restaurantes.