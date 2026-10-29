La Vall de Laguar y uno de los platos del Restaurante Alahuar GVA, Google reseñas

El pueblo con 900 habitantes donde comer a reventar cocina tradicional: "Senderismo y vistas a la montaña"

La Vall de Laguar, un pequeño municipio de poco más de 900 habitantes en el interior de Alicante, reúne rutas de senderismo entre montañas, paisajes naturales y restaurantes donde disfrutar de la cocina tradicional valenciana.

Su ubicación en la Marina Alta lo convierte en una opción para quienes buscan combinar una jornada al aire libre con una buena comida.

El otoño es una de las épocas del año para descubrir el interior de la provincia. Las temperaturas permiten recorrer senderos, explorar parajes naturales y conocer pueblos alejados de los principales núcleos turísticos. Además, muchas de estas escapadas ofrecen la oportunidad de sentarse a la mesa y probar recetas tradicionales en restaurantes rodeados de naturaleza.

Uno de esos destinos es la Vall de Laguar, conocida como la 'Catedral del Senderismo' por sus recorridos y sus paisajes de montaña. Según destacan desde Turismo de la Comunidad Valenciana, este municipio ofrece "paisajes extraordinarios" y diferentes propuestas para disfrutar de la naturaleza.

La Vall de Laguar y sus rutas

El municipio se distribuye en cuatro núcleos: Benimaurell, Fleix, Campell y Fontilles. Sus calles conservan el aspecto tradicional de los pueblos del interior alicantino, mientras que sus alrededores permiten descubrir enclaves naturales y construcciones históricas.

Entre sus principales atractivos destaca el Barranc de l'Infern, un paraje rocoso con abundante vegetación que cuenta con una conocida ruta circular. El recorrido atraviesa alrededor de 6.000 escalones y ofrece vistas de las montañas y del barranco. La zona también atrae a aficionados al barranquismo y la espeleología.

Otra alternativa es la sierra del Cavall Verd, con fuentes y manantiales, mientras que el río Girona atraviesa el valle hasta llegar al embalse de Isbert. En Fontilles también se encuentra una antigua colonia-sanatorio de principios del siglo XX, integrada en el entorno natural.

La Vall de Laguar GVA

Cocina tradicional valenciana

La gastronomía de la Vall de Laguar está vinculada a la tradición culinaria de la Marina Alta y a sus raíces moriscas, además de la influencia de la posterior repoblación mallorquina.

Entre sus platos habituales figuran el espencat, las coques al forn, el arroz al horno, el arròs amb fesols i naps y el putxero. Las recetas con verduras, almendras, aceite de oliva y embutidos también forman parte de su cocina. Para terminar, destacan dulces como los bunyols de carabassa y los pastissets de moniato.

Aunque se trata de un municipio pequeño, cuenta con varios restaurantes que reciben buenas valoraciones en Google y permiten disfrutar de la gastronomía local en un entorno de montaña.

Tres restaurantes para comer

Uno de ellos es el Restaurante El Nou Cavall Verd, especializado en cocina valenciana. Tiene una valoración de 4,7 sobre 5, con alrededor de 1.100 reseñas, y un precio orientativo de entre 30 y 60 euros por persona.

Otra opción es La Venta del Collao, también centrado en la cocina valenciana. Cuenta con una puntuación de 4,6 sobre 5, basada en unas 1.500 reseñas, y un precio aproximado de entre 20 y 30 euros.

Por su parte, el Restaurante Alahuar alcanza una valoración de 4,5 sobre 5. Su ubicación es uno de sus principales atractivos. Entre las opiniones de los comensales destaca una que resume la experiencia: "El restaurante en un enclave espectacular y con una muy buena cocina".

La combinación de senderos, vistas a la montaña y restaurantes convierte a la Vall de Laguar en una alternativa para organizar una escapada por el interior de Alicante.