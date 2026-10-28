Llega a Action la manta gigante ideal para combatir el frío este otoño: por menos de 10 euros en varios colores

Ahora que llega el frío y las ganas de estar en casa viendo una película, la manta se convierte en un accesorio imprescindible a tener en nuestro salón.

En este sentido, la tienda Action ha incorporado a su sección de textil hogar una manta de gran formato pensada para las noches más frescas de otoño. El modelo, de 140 x 180 centímetros, está disponible por 9,95 euros, lo que equivale a 3,95 euros por metro cuadrado tras una rebaja del 23% sobre su precio habitual de 12,95 euros.

La pieza destaca por su diseño reversible, dado que por un lado presenta un acabado acanalado y por el otro imita la piel. Así, puede utilizarse la cara de piel sintética para conseguir una sensación más suave y cálida, o dar la vuelta a la manta para apostar por un estilo más texturizado y decorativo.

Colores y materiales

La manta está fabricada en poliéster y se comercializa en tres colores para todos los gustos: marrón, verde y rosa. Su tamaño la hace versátil, ya que puede emplearse como colcha ligera sobre la cama o como manta para el sofá durante las tardes y noches de temperaturas más bajas.

La manta en la web. Action

Action la clasifica dentro de su categoría de colchas, aunque sus dimensiones y acabado permiten usarla también como manta de sofá para protegerlo o simplemente para decorarlo y añadir calidez al salón. La cadena señala que se trata de un producto muy suave y cálido, orientado a aportar confort sin renunciar a un precio contenido.

Cómo cuidarla

El mantenimiento es sencillo, aunque conviene respetar las indicaciones del fabricante:

- Lavado a máquina hasta 40 °C.

- No admite planchado.

- No puede secarse en tambor.

Estas recomendaciones ayudan a conservar la textura y el aspecto de ambos lados de la manta durante más tiempo y se pueda disfrutar durante más otoños e inviernos.

Dónde encontrarla

El artículo, con el número de referencia 3218531, puede consultarse en la web de la tienda Action y comprarse en tienda física. Como ocurre con las promociones semanales de la cadena, la disponibilidad puede variar según el establecimiento, por lo que la firma recomienda comprobar el horario y el stock de la tienda más cercana antes de desplazarse.

Con un precio inferior a 10 euros, esta manta reversible se presenta como una opción económica para renovar el salón o el dormitorio este otoño e invierno sin hacer un gran desembolso.