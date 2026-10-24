Ruta cicloturista.

Ruta cicloturista. GVA

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La Generalitat presenta un nuevo itinerario de la Ruta 99 con una marcha cicloturista entre Benillup y Tollos

Este recorrido conecta las cuatro localidades alicantinas de menos de 100 habitantes y forma parte de las seis rutas incorporadas a la Ruta 99.

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La Generalitat ha presentado un nuevo itinerario de la Ruta 99 de promoción de los pueblos de interior con una marcha cicloturista entre Benillup, Famorca, Benimassot y Tollos y Tollos en la que han participado unos 150 ciclistas.

La actividad ha sido organizada por la Generalitat, en coordinación con la Diputación de Alicante, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana y los ayuntamientos por donde discurre la ruta.

Este recorrido circular, de 79,2 kilómetros, conecta las cuatro localidades alicantinas de menos de 100 habitantes y forma parte de las seis rutas incorporadas por la Generalitat al itinerario de la Ruta 99.

Vistas a Guadalest.

El objetivo es utilizar el deporte y el turismo activo como instrumentos para atraer visitantes, dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades en los pueblos de interior.

El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, que ha asistido a este evento, junto a los alcaldes de las cuatro localidades, ha destacado que “los aficionados al ciclismo y al turismo activo han podido conocer estos pueblos y su entorno desde una perspectiva diferente, combinando deporte, naturaleza y descubrimiento del territorio.

Redorat, ha explicado que “la Ruta 99 debe ser mucho más que un mapa de nuestros pueblos más pequeños. Queremos una ruta llena de experiencias y de motivos para visitarlos. El deporte y el cicloturismo nos permiten atraer personas al territorio durante todo el año y convertir esas visitas en actividad para los alojamientos, la restauración, el comercio y los productores locales”.

“El objetivo de estas rutas es fomentar que los pueblos más pequeños de nuestro interior sean conocidos, que se descubran sus paisajes, su patrimonio y sus tradiciones. El turismo activo es una magnífica herramienta para darles visibilidad, atraer visitantes y generar oportunidades de desarrollo para luchar contra la despoblación”, ha manifestado.

Mientras transcurría la marcha cicloturista, en Benillup se ha organizado una feria para que los niños y familiares de los participantes pudiesen disfrutar de juegos y palomitas.

Rutas cicloturistas

El cicloturismo favorece un turismo de proximidad, apto para todas las edades. Su integración con la naturaleza y los paisajes locales fortalece la identidad territorial y contribuye a sensibilizar sobre la conservación del entorno.

El diseño de las seis rutas se ha adaptado a distintos niveles de dificultad, y conecta puntos de interés patrimonial, paisajístico y cultural, invitando al visitante a descubrir el territorio de manera pausada y auténtica. Su implementación no solo mejorará la oferta turística actual, sino que establece las bases para una red cicloturista más amplia y cohesionada.

Las rutas cicloturistas de la Ruta 99 son rutas circulares que empiezan y terminan en el mismo pueblo.

La ruta de Benillup (79,2 km) une los pueblos de Benillup, Famorca, Benimasot y Tollos, mientras que la ruta de Puebla de San Miguel (77,1 km), discurre íntegramente por este municipio.

La ruta de Torrechiva (25,3 km), discurre por Torrechiva, Vallat y Espadilla. La de Fuentes de Ayódar (73,2 km) parte de este municipio y permite visitar Torralba del Pinar, Higueras, Pavías, Higueras, Matet y Villamafur.

La ruta de Herbers (133,7 km), se inicia en este pueblo y discurre también por Vallibona y Castell de Cabres. La ruta de Palanques (56,9 km) recorre Palanques y Villores.