Daniel (30 años), propietario de 17 pisos: "Para comprar una vivienda hay que estar dispuesto a hacer sacrificios"

Comprar una vivienda por 19.000 euros, alquilarla por 300 euros al mes y utilizar los ingresos para seguir invirtiendo. Así comenzó la trayectoria de Daniel Almira, un inversor inmobiliario de Elche que, con 30 años, ha participado en más de 150 operaciones de compra, reforma y alquiler en España a través de su empresa, 'ViviendaSpain'.

Según cuenta a EL ESPAÑOL de Alicante, su primera adquisición llega en 2018, cuando trabajaba como comercial en una agencia inmobiliaria, vinculada entonces a una conocida entidad bancaria. Con unos 4.000 o 5.000 euros ahorrados, buscaba una vivienda económica que pudiera poner en alquiler y encontró una oportunidad en el barrio ilicitano de San Antón.

El inmueble le costó 19.000 euros, un precio imposible de encontrar actualmente. Como todavía no tenía suficiente antigüedad laboral para conseguir una hipoteca, pidió a su padre un préstamo privado de 14.000 euros. La vivienda, de unos 50 metros cuadrados y situada en una primera planta sin ascensor, le proporcionaba una renta de 300 euros al mes.

Sus inicios

Tras aquella primera operación, Almira trabajaba como comercial en un concesionario de Elche. Con unos ingresos cercanos a los 2.000 euros mensuales, aumentó su capacidad de ahorro y compró otras viviendas mediante financiación bancaria.

Además, emprendió un negocio de comercio electrónico basado en el dropshipping, que le permitía generar ingresos adicionales para continuar invirtiendo. Con esta estrategia llega a acumular 11 pisos en San Antón.

Sin embargo, decidió cambiar de rumbo cuando aumentó la competencia en el comercio electrónico y alcanzó sus límites de financiación. En ese momento, vendió parte de sus propiedades para disponer de capital y centrarse en el flipping house, un modelo que consiste en comprar viviendas, reformarlas y venderlas.

En 2021 realizó una de sus primeras operaciones de este tipo en la Albufereta, en Alicante. Compró un piso por 75.000 euros y destinó alrededor de 100.000 euros al conjunto de la adquisición, la reforma y los impuestos. Diez meses después, vendió la vivienda por 130.000 euros, con una rentabilidad del 30% sobre el capital invertido, según explica.

"En el 'flipping' no ves el dinero mes a mes como en el alquiler tradicional. Tienes que saber hacer una reforma inteligente para que no se te vaya el margen y comprar siempre por debajo del precio de mercado", señala a EL ESPAÑOL.

Reformas asequibles

Para Almira, una de las claves de la inversión consiste en controlar el presupuesto de las obras. En lugar de realizar reformas integrales por sistema, apuesta por intervenciones que mejoran el aspecto de la vivienda sin elevar demasiado los costes.

Entre sus recomendaciones figuran la instalación de tarima flotante, la renovación de los muebles del baño, la actualización de la cocina con módulos económicos y la conservación de las instalaciones que funcionaban correctamente, siempre que el estado del inmueble lo permita.

"Se ven ellos mismos viviendo ahí y empiezan a quitar el gotelé o a buscar el sofá más bonito. Hay que verlo estrictamente como un negocio", afirma al referirse a uno de los errores que atribuye a los inversores principiantes.

También aconseja estudiar a fondo los precios de cada zona y consultar a diario los portales inmobiliarios. "Al igual que me veo mi serie favorita de Netflix y la disfruto, en Idealista me tengo que meter todos los días para saber al dedillo qué precios se mueven en cada barrio, tanto de compra como de alquiler", explica.

17 viviendas proyectadas

Almira cuenta actualmente con ocho inmuebles en funcionamiento a título personal. Entre ellos: siete pisos destinados al alquiler tradicional, -ubicados principalmente en Elche-, y un chalet dedicado al alquiler vacacional.

A este patrimonio suma su participación, junto a un socio, en dos edificios del centro de Elche que se encuentran en desarrollo y que proyectan transformar en 17 estudios o viviendas independientes.

El primero contará con 11 unidades y el segundo, con seis. Una vez finalizadas las obras, el inversor calcula que su patrimonio alcanzará entre 16 y 17 viviendas, al sumar sus ocho inmuebles actuales y la parte proporcional de los dos edificios

La estrategia consiste en transformar los inmuebles en pequeños estudios independientes, con alquileres previstos de unos 530 euros mensuales por unidad.

Para principiantes

Ante las dificultades de acceso a la vivienda, Almira defiende la estrategia del llamado piso puente, que consiste en comprar un inmueble que permita vivir en una parte y alquilar las habitaciones restantes para obtener ingresos con los que afrontar la hipoteca.

Su planteamiento consiste en priorizar la rentabilidad inicial frente a la búsqueda de una vivienda definitiva. "El primer piso no tiene por qué ser la casa de tu vida; tiene que ser un piso que esté bien y que te permita sacarle rentabilidad para pagar la hipoteca, ahorrar y poder crecer financieramente", sostiene.

El inversor también critica los nuevos decretos de vivienda que, a su juicio, reducen la oferta de alquiler al generar incertidumbre entre los propietarios. Como alternativa, apuesta por facilitar la construcción de nuevas viviendas y fomentar la promoción privada.

Para quienes quieran comenzar a invertir, recomienda estudiar bien los precios de la zona, calcular los gastos antes de comprar y no comprometerse con una operación sin conocer su viabilidad financiera.