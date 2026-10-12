Llega a Action la tostadora vintage perfecta para adornar la cocina y los desayunos: solo 14,95 euros y en 3 colores

Decorar la casa a la vez que darle utilidad a los objetos no siempre es tarea fácil, y cuando lo es, muchas veces resulta costosa y no todo el mundo se lo puede permitir.

En este sentido, Action acaba de incorporar a su catálogo una tostadora de diseño retro que, además de funcional, sirve como pieza decorativa para la cocina. Se trata del modelo Tristar BR-1025, disponible en tres acabados, azul pastel, blanco y negro, y con un precio que ronda los 14,92-14,95 euros, según la tienda.

Una opción muy asequible para todos los bolsillos.

Con encanto vintage

La tostadora Tristar de Action sigue la tendencia de pequeños electrodomésticos con estética de los años 50-70, similar a marcas más caras como Smeg, pero a un precio muy asequible. Su estructura redondeada, líneas compactas y detalles cromados le dan ese toque “vintage” que encaja tanto en cocinas modernas como en espacios con aire tradicional.

La tostadora en la web. Action

Así, es perfecto para aquellos que quieran añadir un poco más de estilo a su cocina, a la vez que darle utilidad en el día a día.

Funcionalidad más allá de la estética

Aunque su diseño llama la atención, este modelo no se queda solo en la apariencia. Entre sus características destacan:

- Su doble ranura: permite tostar dos rebanadas de pan a la vez, incluso de molde grueso o artesanal.

- Grado de tostado ajustable: un dial para regular la intensidad del dorado según el gusto de cada usuario.

- Funciones extra: incluye opciones de descongelación y recalentamiento, útiles para pan congelado o para recuperar tostadas sin volver a tostarlas.

- Bandeja recogemigas extraíble: facilita la limpieza y mantiene la encimera libre de restos.

- Potencia: 930 W, suficiente para un tostado rápido y uniforme.

Precio y disponibilidad

La tostadora Tristar está ya en tiendas físicas de Action por 14,92-14,95 euros, con un descuento del 16% respecto a su precio habitual. Según varias fuentes, se espera que la demanda sea alta y que las unidades se agoten rápidamente, por lo que conviene acudir pronto si se quiere asegurar una.

Combinar con la cocina en tres colores

Los tres acabados disponibles, azul pastel, blanco y negro, permiten elegir según el estilo de cada hogar. Además, Action comercializa un hervidor eléctrico de la misma gama Tristar, con el mismo diseño retro y en los mismos colores, por lo que es posible crear un conjunto coordinado para la zona de desayuno.