El finalista de ‘Maestros de la Costura’, Gabriel Cortés, lanza su primera colección de camisas

En el programa de Televisión Española (TVE), Maestros de la Costura, presentaron a Gabriel Cortés como un chico de Mérida, pero lo cierto es que aunque allí nació, él se considera alicantino, pues en la capital de la provincia es donde reside desde hace más de 30 años.

El talent, presentado por Raquel Sánchez, es un concurso de moda que busca en cada temporada, encontrar a los mejores modistas del país. Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain son los jurados del programa, que ya va por su cuarta temporada, y que terminó a finales del mes de marzo con Ancor Montaner como ganador.

El alicantino fue uno de los finalistas del programa, donde tras mucho esfuerzo y alguna pérdida de nervios, Gabriel consiguió posicionarse entre los cuatro mejores concursantes.

Comenzó a coser hace dos años para crear su propia ropa deportiva. “No encontraba camisetas de espalda olímpica en España, y decidí hacérmelas yo mismo. Por lo que comencé diseñando mallas, camisetas y otras prendas de deporte”, así lo cuenta el alicantino. Pero su pasión por la moda comenzó mucho antes, ya que su padre trabajó durante 15 años con grandes diseñadores de la moda como Victorio & Lucchino y Ágatha Ruiz de la Prada.

Sobriedad y tendencia

Gabriel continúa ahora con su trabajo como psicólogo y lo conjuga con el mundo de la moda, profesión en la que debutó hace tan solo unas semanas con su primera colección de camisas. El alicantino ha querido centrarse en una colección de moda para hombres, puesto que en Maestros de la Costura se dedicó mayoritariamente al diseño de prendas para señora.

Para la confección de las prendas, Gabriel ha contado con la ayuda de un prestigioso taller de costura, del cual no ha querido revelar la identidad. “Yo he puesto el diseño, el patrón, las formas y ellos han puesto la confección. He preferido confiar en los mejores para poder sacar un artículo de calidad, accesible a todo el mundo”, afirma.

Las prendas de estilo desenfadado definen a la perfección la personalidad del diseñador. “Me gusta la sobriedad adaptada a la tendencia”, afirma Cortés. Una experiencia, un color, algunos paisajes o las personas son su verdadera fuente de inspiración".

El finalista del talent apoya la idea de que la mejor forma de crear un fondo de armario es hacerlo mediante la creación de prendas de buena calidad, accesibles para el público.