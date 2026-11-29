Vox se impone en la Vega Baja en las elecciones generales que destaca por su porcentaje de participación y supera al PSPV-PSOE en Orihuela. En la capital de la comarca, Vox obtiene el 24,20% de los votos, frente al 23,90% del PSOE, mientras que el PP se mantiene como primera fuerza con el 43,03%. Compromís-Front Valencià alcanza el 5,03%.

La formación de extrema derecha también adelanta a los socialistas en Pilar de la Horadada, donde Vox logra el 23,90% de los sufragios, por el 19,99% del PSOE, también lo hace en Almoradí, Callosa de Segura, Rojales, Los Montesinos y Cox

En Torrevieja, el PP baja ligeramente respecto a 2023 y se queda en el 36,11%, frente al 38,10% obtenido hace tres años. El PSOE también retrocede, del 31,26% al 29,37%. Vox, en cambio, mejora claramente sus resultados y pasa del 18,99% de 2023 al 23,83% en 2026. Compromís-Front Valencià registra un 5,70%.

Participación y censo

En una de las comarcas con mayor población extranjera de la provincia de Alicante, los resultados se hacen esperar mientras una parte importante de los residentes no puede acudir a las urnas por no contar con nacionalidad española.

La participación en la provincia ha llamado especialmente la atención: ha alcanzado el 78,66%, con 292.892 personas votantes de un censo de 372.343 electores. Supone un aumento considerable respecto a las elecciones de 2023, cuando la participación fue del 69,57%.

En esta jornada electoral, la participación provincial se sitúa en el 79,50%, equivalente a 1.002.926 personas que ya habían ejercido su derecho a voto.

En Torrevieja, han votado 30.178 personas, el 69,80 % del censo. En Orihuela, la cifra ascendía a 35.538 electores, el 80,10%.

Evolución en la comarca

En las elecciones generales de 2023, la Vega Baja registró una abstención del 29,2%. El PP obtuvo el 41,9% de los votos, el PSPV-PSOE el 28,3%, Vox el 20,3%, Compromís-Sumar el 8,4% y el resto de formaciones el 1,1%.

En los comicios del 28 de abril de 2019, la abstención fue del 26,1%. El PSPV-PSOE ganó con el 26,5%, seguido de Ciudadanos, con el 18,3%; el PP obtuvo el 25,1%, Vox el 16,3%, Podemos el 10,8% y Compromís el 1,1%. El resto de candidaturas sumó el 2,0%.

En las elecciones generales de noviembre de 2019, la abstención aumentó hasta el 31,6%. Vox se quedó a muy poca distancia del PP, con un 25,7% frente al 28,3% de los populares. El PSPV-PSOE obtuvo el 25,8%, Podemos el 9,8%, Ciudadanos el 7,4%, Compromís el 1,6% y el resto de formaciones el 1,5%.

Torrevieja

Torrevieja es una de las ciudades con mayor porcentaje de población extranjera de la provincia de Alicante. De los 113.453 habitantes censados en 2026, 62.021 son extranjeros, lo que representa el 54,7% del total, frente a 51.432 personas con nacionalidad española.

En las elecciones de 2023, la ciudad contaba con 96.905 residentes, pero solo 41.398 figuraban en el censo electoral. Es decir, más de la mitad de la población no podía votar en aquellos comicios.

Los resultados de 2023 en Torrevieja fueron los siguientes: abstención del 39,7%; PP, 38,3%; PSPV-PSOE, 31,5%; Vox, 19,1%; Compromís, 9,8%; y resto de partidos, 1,3%.

En las elecciones generales del 28 de abril de 2019, la abstención fue del 35,9%. El PSPV-PSOE obtuvo el 27,8%, Ciudadanos el 17,2%, el PP el 22,6%, Podemos el 14,0%, Vox el 14,1%, Compromís el 1,2% y el resto de candidaturas el 3,0%.

En los comicios de noviembre de 2019, la abstención alcanzó el 40,7%. El PSPV-PSOE y el PP empataron en porcentaje, con un 27,8% y un 26,8%, respectivamente. Vox obtuvo el 21,9%, Podemos el 12,6%, Ciudadanos el 7,0%, Compromís el 2,0% y el resto de formaciones el 2,0%.

Orihuela

En Orihuela, capital de la Vega Baja, de los 84.500 habitantes registrados en 2023, 43.826 podían ejercer su derecho a voto.

En las elecciones generales de 2023, la abstención fue del 27,3%. El PP logró el 44,7% de los votos, el PSPV-PSOE el 26,7%, Vox el 19,5%, Compromís el 8,0% y el resto de formaciones el 1,1%.

En las elecciones del 28 de abril de 2019, la abstención fue del 24,0%. Ciudadanos obtuvo el 19,8%, el PP el 26,5%, el PSPV-PSOE el 24,6%, Vox el 16,4%, Podemos el 9,8%, Compromís el 1,2% y el resto de candidaturas el 1,7%.

En las elecciones generales de noviembre de 2019, la abstención subió hasta el 29,9%. El PP se impuso con el 30,8%, seguido de Vox, con el 24,7%; el PSPV-PSOE obtuvo el 23,7%, Ciudadanos el 8,9%, Podemos el 8,8%, Compromís el 1,8% y el resto de formaciones el 1,4%.