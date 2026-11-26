La sustitución de agua potable por recursos regenerados permite conservar los caudales convencionales para el abastecimiento urbano, mientras se riegan zonas verdes, se restauran humedales y se refuerzan las redes contra incendios forestales

Frente a las recurrentes situaciones de escasez hídrica y a los efectos del cambio climático, la Vega Baja ha encontrado en la reutilización del agua una herramienta clave para mejorar la resiliencia de sus municipios.

Desde 2016, Veolia trabaja junto a los ayuntamientos de la comarca y la Confederación Hidrográfica del Segura en el diseño, tramitación y puesta en marcha de infraestructuras que emplean agua regenerada en lugar de agua potable para el riego de espacios públicos, la recuperación de entornos naturales, el baldeo viario y la protección frente a incendios forestales.

Esta apuesta por la economía circular permite a las administraciones locales disponer de un recurso adicional, reducir gastos operativos y destinar el agua potable a los usos de mayor prioridad. Al mismo tiempo, las actuaciones contribuyen a recuperar paisajes degradados, reforzar la biodiversidad y crear nuevos espacios de uso público. Andrés Martínez, gerente de Veolia en la comarca, subraya que “la gestión del agua en la Vega Baja exige anticipación y soluciones basadas en la circularidad más estricta. Cada metro cúbico de agua regenerada que destinamos al riego de zonas verdes, a la recuperación paisajística o a la protección forestal contra el fuego, es un metro cúbico de agua potable que preservamos para el abastecimiento de nuestras poblaciones”.

Martínez también destaca el acompañamiento integral que la compañía ofrece a los consistorios: “Nuestro compromiso con los ayuntamientos de la comarca se traduce en acompañarlos desde la concepción del plan director, la redacción de los proyectos, la colaboración en la búsqueda y solicitud de subvenciones —regionales, nacionales o europeas— para la ejecución material de las obras, la tramitación de las concesiones y la operación técnica diaria de las redes terciarias”.

Transformar el territorio

Las soluciones implantadas en la comarca combinan tratamiento terciario, redes de bombeo, almacenamiento y paisajismo adaptado a las condiciones locales. En Rojales, el proyecto de Ciudad Quesada I, en el que Veolia participó en la redacción original en 2004 y colaboró en la obtención de la concesión de reutilización en 2016, dispone de un volumen anual autorizado de 29.400 m³. La red, operada por la compañía, abastece el parque de la calle Castilla y la mediana de la vía parque hasta Torrevieja, donde entre 2024 y 2026 se han empleado 8.534 m³ de agua regenerada.

En este mismo municipio, Veolia redactó en 2015 el proyecto de reutilización y vertido de la EDAR Lo Pepín y el Parque El Recorral, valorado en 4.171.824 euros. La actuación dio lugar a cinco lagunas artificiales escalonadas que conforman un humedal integrado en el entorno, con riego por goteo de vegetación autóctona, abastecimiento de equipamientos recreativos y una red contraincendios forestal. Entre 2024 y 2026, el parque ha recibido 26.679 m³ de agua regenerada para su mantenimiento.

En Benijófar, la colaboración comenzó en 2009 con el Plan Director de Aguas Regeneradas y se materializó en 2018 mediante una concesión asociada a un proyecto de 396.421 euros. La actuación incorporó tratamiento terciario en la EDAR, una estación de bombeo y una tubería de impulsión hasta la balsa de almacenamiento del Parque Cañada Marsá. Este sistema ha permitido canalizar 62.628 m³ de agua regenerada entre 2024 y 2026 para el cuidado de las áreas verdes municipales.

En San Fulgencio, Veolia participó en 2015 en la elaboración del Plan municipal de agua regenerada, desarrollado en 2020 con la ampliación de la red de riego del Parque Natural ‘El Oasis’, que contó con una inversión de 96.639,71 euros. El enclave dispone de dos lagunas y una cascada naturalizadas, con vegetación de ribera formada por juncos y eneas, y praderas regadas íntegramente con el efluente de la depuradora. Esta solución evita el vertido directo y reduce el consumo de agua potable.

En Orihuela, el agua regenerada procedente de la EDAR de Rincón de Bonanza ha sido determinante para recuperar el soto I-6, junto al río Segura, y revitalizar la colección de palmeras datileras del Palmetum. Tras un mantenimiento inicial realizado con cubas, el espacio cuenta hoy con una red automatizada y una balsa naturalizada. El recurso también abastece los sotos I-1, D-1 e I-5, donde se han eliminado especies exóticas invasoras para favorecer la repoblación con álamos, olmos, tarays y matorral mediterráneo. Entre 2024 y 2026, estas zonas han recibido 19.188 m³ de agua regenerada.

Asimismo, el Ayuntamiento de Orihuela redactó en 2024 un proyecto dotado con 3.848.054 euros orientado a mitigar el riesgo de inundaciones y promover la restauración fluvial mediante riego con agua regenerada. La EDAR municipal cuenta con una autorización de 198.668 m³ anuales, cuyo aprovechamiento está activo desde octubre de 2026.

Una red en expansión

El potencial de la reutilización en la Vega Baja continuará creciendo en los próximos años. A la autorización concedida a la EDAR de Jacarilla-Bigastro, de 10.000 m³ anuales y pendiente de ejecución de obras por la Diputación de Alicante, se suman los expedientes en tramitación ante la Confederación Hidrográfica del Segura para las EDAR de Almoradí, con 264.375 m³ al año, y Catral-Dolores, con 96.206 m³ anuales.

Con estas incorporaciones, la comarca dispondrá de más de 370.000 m³ adicionales al año de recursos hídricos circulares, reforzando su posición como referente en gestión eficiente, sostenible e integrada del agua.