El cabo Álvaro Mirambell durante el programa de intercambio en Edmonton (Canadá). Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante

Álvaro, el bombero que apaga fuegos a -20 grados en Canadá: "En España tenemos que hacer más con menos recursos"

Un programa de intercambio pionero en España ha llevado a que un bombero del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante esté apagando fuegos en Edmonton, una ciudad de Canadá situada a más de 8.000 km de distancia, y a que un compañero canadiense haya cruzado el Atlántico para incorporarse al parque de Torrevieja.

El objetivo de este cruce de profesionales es conocer de primera mano la organización, los protocolos de actuación, los sistemas de formación y los recursos empleados en las distintas intervenciones para fomentar el intercambio de experiencias y mejorar los respectivos servicios.

El intercambio, de un año de duración, ha puesto frente a frente el servicio de Edmonton, una ciudad de alrededor de 1,2 millones de habitantes y 31 parques de bomberos, y el del Consorcio Provincial, mucho más limitado y donde los especialistas en extinción deben exprimir sus recursos para cubrir todo el territorio alicantino.

La iniciativa partió de Álvaro Mirambell, cabo del Consorcio Provincial de Alicante, quien, movido por su vocación viajera, propuso la idea.

"Siempre que viajo visito parques de bomberos y, con el tiempo, me surgió la inquietud de trabajar una temporada fuera. Investigando, descubrí que cuerpos de bomberos de países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza o Suecia ya realizaban intercambios", destaca.

"Tuvimos que construir todo el marco desde cero", explica, pues era un proyecto sin precedentes en el Consorcio ni en España.

La conexión con Carter, el bombero canadiense que ahora trabaja en Torrevieja, terminó de dar forma al proyecto. Tras un año y medio de videollamadas para practicar los idiomas y conocer sus respectivos métodos de trabajo, se hicieron amigos y, antes de intercambiar sus destinos, convivieron varias semanas en el hogar del otro para conocerse antes de comenzar el intercambio definitivo de puestos y viviendas.

Del sol a la nieve

Al gran cambio cultural, climático y geográfico se suma el contraste entre dos formas de organizar los servicios.

Según explica Álvaro, en la ciudad canadiense cada bombero recibe una función concreta dependiendo del vehículo en el que llega y de las instrucciones del capitán, ya sea ventilación, ataque al fuego o reconocimiento.

A la izquierda, el bombero canadiense Carter durante un ejercicio en Torrevieja, Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante

"Tu dotación se enfoca únicamente en esa función. En España, en cambio, participas de manera global en toda la evolución del siniestro, desde el inicio hasta el final. Tenemos que hacer más con menos recursos. Aquí fácilmente triplican los recursos para la misma intervención", compara.

Carter, por su parte, se ha encontrado con un servicio en el que los efectivos deben asumir un abanico mucho más amplio de tareas y exprimir al máximo los recursos y el tiempo en cada intervención.

"Cuando surge un incendio, tienes que hacerlo absolutamente todo: la búsqueda de víctimas, la extinción y las maniobras de rescate. Te ves obligado a aprender a resolver la emergencia y a hacer más con menos personas", explica.

Las ciudades también presentan retos distintos por las condiciones materiales y ambientales en las que trabajan, y las diferencias de temperatura pueden alcanzar los 25 grados entre ambas.

En Edmonton, el bombero alicantino se ha encontrado con temperaturas bajo cero, carreteras heladas y edificios construidos principalmente con madera.

"Toda la casa de madera añade carga combustible al incendio. Aquí, si tardas cinco minutos en llegar, la casa se quema por completo. Por eso, aquí las mangueras son más anchas y mueven mucho más caudal. En Torrevieja puedes tardar 15 minutos en llegar y, cuando apagas el incendio, la casa se puede rehabilitar", resume.

"Mensualmente envío informes formativos a Alicante con ideas interesantes, aunque hay operativas que aquí responden a su clima y a sus construcciones y que jamás se aplicarán allí", reconoce, pues en Edmonton son habituales las actuaciones en accidentes de tráfico a -20 °C.

Aprendizaje

Por su parte, Carter admite estar cumpliendo "un sueño" en Torrevieja, ciudad en la que ha caído de pie y donde puede perfeccionar su castellano tras tres años de estudio y viajes a Sudamérica.

Además, el carácter turístico de la ciudad de la Vega Baja ha hecho que su inglés sea una ventaja a la hora de actuar en emergencias que afectan a residentes extranjeros.

"Estar trabajando cada día en un servicio nuevo y en otro idioma hace que me sienta como en mi primer día de bombero otra vez, pero estoy disfrutando muchísimo el proceso y aprendiendo una barbaridad. Es el mejor destino que me podía haber tocado", indica Carter.

En el otro lado, Álvaro está experimentando otro estilo de vida, más tranquilo y pausado, al que se ve casi obligado por la climatología.

"En España siempre tenemos muchos planes, siempre tenemos mucha vida fuera de casa. Aquí el ritmo es más lento. Vengo con mis dos hijas y mi mujer; pasamos más tiempo en casa del que pasábamos en España, donde siempre había un cumpleaños de un primo, de un familiar... Pero estamos pasando más tiempo juntos de calidad", subraya.

El sueño de los bomberos de apagar fuegos al otro lado del charco está haciendo que el programa del Consorcio Provincial de Alicante esté siendo un éxito y que este se nutra a la vez de información sobre nuevas técnicas y procedimientos.