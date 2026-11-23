Juanfran Pérez Llorca, durante su intervención en el mitin de la Plaza de Toros de Valencia. Biel Aliño / EFE

El president de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido este lunes de que, en su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez pone en riesgo el suministro hídrico de la Vega Baja y el futuro de los trasvases. Frente a ello, ha defendido que un Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo garantizaría el agua para las comarcas que más la necesitan, incluida la vega alicantina.

Pérez Llorca ha realizado estas afirmaciones durante un acto sobre agua y agricultura celebrado en la pedanía oriolana de La Aparecida, junto al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y otros cargos. El dirigente valenciano ha insistido en que la disponibilidad de agua es una cuestión decisiva para la agricultura, el empleo y la seguridad de la comarca.

Mensaje a los regantes

El president ha trasladado a agricultores y regantes que la Generalitat mantiene un compromiso “con hechos”, más allá de las palabras. Según ha explicado, el Consell ha destinado más de 50 millones de euros a la modernización del regadío, una partida de la que, ha señalado, una parte importante ha llegado a la Vega Baja.

También ha defendido el avance de las obras hídricas comprometidas tras la dana de 2019. Pérez Llorca ha asegurado que la ejecución de la Generalitat supera el 70%, mientras que ha criticado que la Confederación Hidrográfica del Segura apenas alcance el 5%.

“La dana de Orihuela fue en 2019 y, desde entonces, las infraestructuras necesarias no han avanzado ni al ritmo de un 1% anual”, ha afirmado. En su opinión, esas actuaciones son necesarias tanto para proteger a la población de futuras inundaciones como para aumentar la capacidad de almacenamiento y disponibilidad de agua para el regadío.

Crítica al trasvase

Pérez Llorca ha denunciado que los regantes de la zona pagan alrededor de un millón de euros al mes por un trasvase que, según ha dicho, no está trasladando agua a la comarca debido a una reparación pendiente en el canal.

Por ello, ha reclamado que las actuaciones en el trasvase Tajo-Segura se aborden con carácter de emergencia. “El agua es una emergencia para esta comarca”, ha subrayado, antes de insistir en que las reparaciones deben tratarse con la misma urgencia que cualquier otra situación crítica.

El dirigente del PPCV ha vinculado además la situación hídrica con la presión fiscal del Gobierno central. Ha preguntado qué reciben a cambio los agricultores de la Comunitat Valenciana tras las sucesivas subidas impositivas, y ha advertido de que la actividad agrícola, los cultivos de la Vega Baja y más de 50.000 empleos ligados al sector podrían quedar en peligro.

Apoyo a Feijóo

Pérez Llorca ha asegurado que los agricultores y regantes “no están solos” y ha defendido que un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ofrecería certidumbre y seguridad frente a la “incertidumbre” actual.

“Con la ayuda de ellos, vamos a cambiar el Gobierno de España”, ha declarado, reiterando que su objetivo es garantizar el agua para la Vega Baja y para el conjunto de regiones españolas con déficit hídrico. Su mensaje coincide con la defensa que el PP ha hecho en la campaña de la continuidad del trasvase Tajo-Segura y de las infraestructuras pendientes en la provincia de Alicante