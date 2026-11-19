Detienen a una pareja tras intentar subir al AVE con una pistola y munición en la estación de Orihuela

Un hombre de 52 años y una mujer de 43 fueron arrestados en Pozo Estrecho, en el municipio de Cartagena (Murcia), después de intentar subir a un AVE con destino a Murcia llevando presuntamente un revólver y munición en una mochila. Los hechos ocurrieron en la estación Orihuela-Miguel Hernández, donde el sistema de seguridad detectó los objetos antes de que la pareja accediera al andén, según informa Efe.

Según la Policía Nacional, los dos viajeros mostraron nerviosismo al aproximarse al control de seguridad e intentaron cruzar la zona de acceso sin depositar sus pertenencias en el escáner. El personal les recordó que era obligatorio pasar la mochila por la cinta de rayos X, pero ellos alegaron tener prisa porque podían perder el tren.

Finalmente dejaron el equipaje en el aparato. Las imágenes revelaron lo que parecía ser la silueta de un revólver y una caja de munición. Cuando el operario pidió al hombre que abriera la mochila para verificar su contenido, este recogió de inmediato la mochila y el resto de sus objetos, tras lo cual ambos salieron corriendo de la estación sin ser interceptados.

La investigación posterior permitió identificar a los sospechosos y localizarlos en Pozo Estrecho, donde fueron detenidos. Sin embargo, el arma no fue recuperada, por lo que las autoridades aún no han podido confirmar si se trataba de un revólver real o de una réplica.

Las diligencias han sido remitidas a un juzgado de instrucción de Orihuela, que investiga los hechos como presunta tenencia ilícita de armas y explosivos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.