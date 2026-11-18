Fuga de policías en Guardamar por una regulación sin revisar desde 2004: "Se van al pueblo de al lado y cobran 400 € más"

La marcha de otro policía local de Guardamar del Segura ha puesto el foco en el pulso que desde hace años mantiene el sindicato del cuerpo con el Ayuntamiento para mejorar las condiciones de los funcionarios, que cobran 400 euros menos que en otros municipios debido a que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no se revisa desde el año 2004.

Esta falta de actualización provoca que los agentes cobren un complemento específico unos 400 euros inferior al de otros municipios vecinos.

Como consecuencia directa, la plantilla sufre una fuga constante de efectivos que prefieren trasladarse a las localidades cercanas y que provoca una merma en la capacidad operativa del cuerpo debido a la frecuente rotación, los tiempos de formación y la pérdida de cercanía con la ciudadanía, según denuncian desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Su delegado, José Antonio Sánchez, lamenta que, junto a otro compañero, son los únicos que quedan de su promoción.

"El último compañero que se ha ido llevaba aquí 20 años y se ha trasladado a Almoradí, al pueblo de al lado, donde cobran 400 euros más. Nosotros tenemos en el complemento específico 800 euros y, por ejemplo, Almoradí, a 10 kilómetros, 1.200 €. Estamos hablando de que ya de base empezamos con 400 € menos al mes por el mismo uniforme y el mismo trabajo", denuncia.

Y añade que, en otros casos, incluso ha habido agentes que se han marchado a otros puestos con una categoría laboral menor donde tienen un salario mayor.

"Desde 2015 se han marchado 35 y han llegado 36. Somos 43, cuando el alcalde prometió ampliar la plantilla a 50", indica.

Sánchez critica que, si bien el sueldo base y la antigüedad son iguales en todos los municipios, el complemento específico difiere debido a que no se ha revisado "desde cuando se escribía con máquina de escribir; y estamos con la IA".

El problema es que la RPT, el instrumento técnico y oficial que utilizan las Administraciones Públicas para organizar, estructurar y clasificar a su personal, lleva atascada desde hace 22 años, incluidas las tres últimas legislaturas del PSOE.

Muestra de este desfase y de la necesidad de actualizar las condiciones de los funcionarios fue una moción presentada por la oposición (IU, PP y Vox) en julio de este año, que fue rechazada por el PSOE, que cuenta con mayoría absoluta.

"No solo para policías"

Frente a las críticas del sindicato, el alcalde, José Luis Sáez, defiende su gestión señalando a este diario que la Relación de Puestos de Trabajo se ha ido modificando de forma puntual y que se trabaja en una reforma integral.

"Nosotros ya les hemos dicho a los sindicatos que lo que proponen es una falta de respeto hacia el resto del colectivo, y lo que queremos es arreglar la RPT para todos", sostiene.

Sáez añade que "se les está atendiendo de una manera exquisita. Y sí es cierto que ellos cobran una serie de complementos que no están contemplados en el específico, pero que también los cobran: me refiero a la festividad, por supuesto, las horas extra, todo tipo de compromisos que tiene la productividad y ahora la actividad profesional... Todo eso se ha hecho para todos los trabajadores, no solo para ellos".

Y reconoce que hay "un desfase notorio" con respecto a otros municipios. "Estamos trabajando en una RPT que se aplicaría de manera progresiva. No sería posible ajustar una RPT que tiene 20 años de antigüedad en una sola anualidad, porque el incremento que se propone para todos los colectivos es muy importante", explica.

Frente a las quejas por la salida de agentes, el regidor le resta gravedad asegurando que "es muy habitual en Policía que todo el mundo busque el acercamiento a su domicilio. Además, la ley lo permite y sacamos los ayuntamientos obligadamente: por cada tres plazas corresponde una por movilidad".

Así, el sindicato sostiene que la promesa de alcanzar los 50 agentes para 2027 ha quedado incumplida.

Mientras el alcalde señala a las restricciones impuestas por la intervención municipal y el Estado. "Implicaría aumentar la partida en unos 250.000 o 260.000 euros. Estamos en ello, porque no solo hacen falta policías: necesitamos administrativos, necesitamos educadores en la escoleta, necesitamos ingenieros, necesitamos arquitectos", enumera.