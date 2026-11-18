Condenan a un hombre a cuatro años de prisión por una agresión sexual a su amiga en su domicilio de Torrevieja

La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha impuesto cuatro años de prisión a un hombre por un delito de agresión sexual cometido contra una amiga en su domicilio de Torrevieja durante la madrugada del 22 de mayo de 2025. La sentencia también obliga al condenado a indemnizar a la mujer con 23.000 euros por los daños morales sufridos.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal establece que el condenado no podrá acercarse a menos de 300 metros de la víctima ni mantener contacto con ella por cualquier medio durante ocho años. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Así ocurrieron los hechos

Condenado y víctima eran amigos antes de lo sucedido. Aquella noche, sobre las 22.30 horas, quedaron en un bar de Torrevieja junto a familiares de la mujer. Más tarde, acompañaron a la madre de esta a su casa y posteriormente volvieron al establecimiento.

Al observar que la mujer se encontraba afectada por el alcohol ingerido, ambos regresaron a su vivienda. Según el relato de hechos probados, el hombre aprovechó que ella estaba dormida y no podía consentir ni oponer resistencia para mantener relaciones sexuales con ella en el sofá.

Durante la agresión, la víctima recuperó brevemente la conciencia y vio al acusado sobre ella, aunque volvió a quedarse dormida. La Sala considera probado que la mujer no pudo prestar consentimiento en esos momentos.

Valoración del tribunal

La sentencia da por creíble el testimonio de la denunciante y descarta que actuara movida por venganza, resentimiento u otra motivación ajena a los hechos. El tribunal destaca la claridad, contundencia y coherencia de su relato, así como la ausencia de estereotipos y de contraindicios.

También subraya que la víctima mantuvo su acusación de manera constante a lo largo de todas las fases del proceso judicial. La condena se produce en un contexto en el que la Audiencia de Alicante ha dictado previamente otras sentencias por delitos de agresión sexual con penas de cuatro años de prisión.