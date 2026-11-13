Una maleta sospechosa obliga a cerrar la estación de autobuses de Torrevieja por amenaza de bomba

La presencia de una maleta sospechosa en las inmediaciones de la estación de autobuses de Torrevieja ha obligado a evacuar las instalaciones ante la amenaza de la existencia de un artefacto explosivo hasta que los especialistas de la Guardia Civil analicen su contenido.

Un aviso recibido por el 112 sobre el avistamiento de una maleta abandonada a las 11: 30 horas en la estación ha alertado a la Guardia Civil, que ha activado el protocolo para descartar la presencia de un artefacto explosivo.

La estación continúa cerrada a esta hora de la tarde mientras los expertos de Sedex, la especialidad de la Guardia Civil encargada de la desactivación de artefactos explosivos, analizan el objeto.

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