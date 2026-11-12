Luka, el peligroso mafioso albanés asesinado en Orihuela que enviaba armas de guerra y drogas a Italia

El hombre albanés de 39 años asesinado el pasado martes en unas instalaciones deportivas de Orihuela Costa es Luka Beqiraj (apodado Kriols), quien arrastra un pasado delictivo marcado por su pertenencia a mafias italoalbanesas dedicadas al tráfico de armas y al tráfico internacional de drogas.

La Guardia Civil sigue tras la pista de su asesino, quien le disparó a sangre fría y habría huido rápidamente de la zona del crimen, en el área de Playa Flamenca.

Todas las hipótesis se mantienen abiertas hasta el momento, si bien podría tratarse de un ajuste de cuentas por deudas que Luka podría mantener de su pasado criminal.

En su pasado estuvo relacionado con peligrosos grupos de narcotraficantes italo-albaneses, y estos vínculos lo llevaron a ser arrestado e ingresar en prisión.

Nació en 1987 en la ciudad albanesa de Vlore y, antes de entrar en el entramado criminal enviando armas y munición desde su país, ya había sido detenido en 2016 por agredir violentamente a otro ciudadano y herirlo de gravedad, según recogieron en su día medios albaneses.

Tres años después, en 2019, fue detenido en la macrooperación 'Flores de Primavera' de la Policía Financiera italiana, en la que intervinieron más de 100 agentes y que concluyó con 27 detenidos tras dos años de investigaciones.

Todos ellos eran responsables del tráfico internacional de drogas y de la posesión e introducción de armas y municiones de guerra en Italia.

Entre los 21 albaneses detenidos figura el nombre del fallecido Luka Beqiraj, junto a una imagen tomada durante el reconocimiento policial.

El peligroso clan del que formaba parte tenía bases operativas en la provincia de Lecce y ramificaciones en otras regiones italianas con gran actividad mafiosa (Calabria, Toscana, Emilia Romaña, Sicilia, Liguria y Lombardía).

Refugio en la Costa Blanca

La Costa Blanca se ha convertido en las últimas décadas en el lugar perfecto donde esconder un pasado criminal. Asesinos, secuestradores, narcotraficantes y ladrones habitan la provincia debido a las buenas comunicaciones, la cercanía al corredor mediterráneo, la presencia de aeropuertos y puertos deportivos y el enorme flujo de turistas que entra y sale de la región.

Buscan lugares donde ya cuentan con una cobertura logística y una comunidad formada por compatriotas o colaboradores afines a sus organizaciones criminales.

Sin embargo, no quedan blindados frente a otros grupos rivales que han hecho del ajuste de cuentas su método estrella para marcar territorio.

El experto José Luis Gil, codelegado en España de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal (EACA), explicó a este diario que "cuando cometen un acto violento público, como un asesinato a plena luz del día o en un aparcamiento, lo hacen con un propósito comunicativo claro: enviar una advertencia a bandas rivales, mantener la cohesión interna o realizar un ajuste de cuentas ejemplarizante".

Anteriormente, los clanes utilizaban armas blancas, pistolas o escopetas de caza con fines intimidatorios, pero la situación ha cambiado con la llegada de mafias formadas por ciudadanos georgianos, albaneses, serbios o rusos, muchos de los cuales cuentan con formación y experiencia militar o policial en sus países de origen.

Una de las zonas rojas donde se juega esta partida en el tablero criminal es Orihuela Costa, donde la Guardia Civil continúa con la operación de búsqueda y captura del asesino de Luka Beqiraj.