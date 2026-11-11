El ingenioso sistema de un pueblo de Alicante para ahorrar con su único punto de recarga: "Llevo 20.000 km sin pagar"

La irrupción del vehículo eléctrico en la provincia de Alicante ha obligado a los municipios a actuar para dar a sus vecinos espacios de recarga con los que favorecer la movilidad eléctrica. En el caso de los pueblos, donde solo hay unos cuantos cargadores, esta situación ha provocado la creación de un sistema de gestión vecinal propio con el objetivo de exprimir las ventajas de estas máquinas frente a las de combustión y conseguir recargar gratuitamente sus coches, ahorrando miles de euros anuales.

Esta situación es la que se da en el municipio de Dolores. La cada vez mayor presencia de vehículos eléctricos por las calles de este pueblo de menos de 9.000 habitantes ha hecho que los conductores se organicen para turnarse el preciado cargador público ubicado al lado del Ayuntamiento, que permite recargar dos vehículos.

En concreto, el punto se encuentra en la calle San Vicente y por esta zona de recarga pasan a diario los vecinos que han dado el salto al coche eléctrico con una coordinación que, como dice el concejal de Medio Ambiente, David Nortes, "hace que el cargador esté en uso todo el día".

Cuando se instaló en 2019, "no había mucha demanda", pero ahora es una fuente de energía muy preciada por ser totalmente gratuito.

Una de sus beneficiarias es Fátima, una vecina que en los seis meses desde que adquirió su Kia e-Niro ha gastado "cero euros en 20.000 km".

En otras palabras, ha ahorrado cerca de 2.000 euros en comparación con un vehículo de combustión en apenas medio año y entre 300 y 600 euros en recargas en cargadores privados.

"El principal temor al principio es si vas a tener suficientes cargadores y puntos de recarga para tu día a día sin quedarte sin batería o sin depender de ir de un cargador a otro. No obstante, es puro desconocimiento: en cuanto conduces un eléctrico descubres que hay cargadores incluso donde no imaginas que están", reconoce.

La gestión del cargador se hace a través de un grupo de WhatsApp en el que los vecinos van avisando de quién está utilizando el punto y a qué hora termina su recarga para optimizar al máximo los tiempos.

El edil destaca que, ante el aumento de la demanda, los mismos usuarios crearon un grupo en el que, "como cuando vas a la carnicería, preguntan quién está cargando. “Voy a terminar a tal hora”, “venga, pues espérate y voy yo a engancharlo después de que termine el otro usuario”, dicen. Y ese es el sistema".

"Nos vamos avisando y turnando de forma coordinada para cargar. En mi casa solo tengo instalación fotovoltaica sin red eléctrica; podría instalarme un cargador doméstico, pero no lo he hecho porque no lo he necesitado", reconoce por su parte la vecina.

El concejal explica que también se usa el grupo "cuando hay alguna avería o algún problema; lo dicen y se intenta arreglar lo más rápido posible".

Ventajas del eléctrico

El concejal reconoce que la recarga es una de las muchas ventajas de estas máquinas, de las que él mismo es usuario.

"Precisamente, yo tengo un coche eléctrico que ahora mismo va a cumplir cinco años y, cuando me lo compré, amigos míos me decían que estaba loco, y ahora son ellos los que se han comprado el coche eléctrico", comenta.

La ventaja principal está en el consumo, ya que, sin contar con el cargador gratuito, 100 km pueden costar 2 euros, mientras que con gasolina suelen costar alrededor de 10 euros.

Pero hay muchas más ventajas no tan directas que, a largo plazo, inclinan la balanza. Nortes indica que, gracias a que tiene frenada por motor, no le ha cambiado las pastillas de freno en cinco años.

"Llevo ahora mismo 70.000 km y las ruedas tampoco se las he cambiado. En mantenimiento te sale más barato porque no tienes filtro ni aceite; simplemente miras los niveles y ahora mismo la revisión la paso cada dos años, no anual como en los otros coches", sentencia.

Para él, la clave está en "cambiar la mentalidad" para "no ir a lo loco" y quedarte sin batería.

"Hoy en día todo son ventajas. Se oye por ahí que quieren poner un impuesto por el kilometraje y habrá que ver si sigue siendo rentable o no, pero hoy en día, en cuanto a movilidad, es lo más rentable que existe", concluye.