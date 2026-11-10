Matan a tiros a un hombre de 39 años en unas instalaciones deportivas de Orihuela Costa

Un hombre de 39 años ha muerto esta tarde después de ser tiroteado en unas instalaciones deportivas en la costa sur de Alicante. La Guardia Civil investiga la muerte violenta del ciudadano albanés y está a la busca y captura de su asesino.

La Policía Local ha sido la primera en recibir el aviso este mediodía, pasada la una del mediodía. Ahí rápidamente se ha avisado también al Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat que ha movilizado una unidad del SAMU para atender al herido.

Al llegar a las instalaciones deportivas, una pista de pádel, el equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre a causa de las heridas provocadas en el tiroteo.

La búsqueda del asesino es la principal prioridad del equipo de investigación de la Guardia Civil encargado de este caso. A primera hora de la noche del martes, no hay más detalles de su paradero ni de las razones por las que se ha cometido el asesinato.

La pedanía de Orihuela Costa tiene un carácter particular. Depende administrativamente de Orihuela, la capital de la comarca de la Vega Baja, pero tiene una gran población y para enero, se prevé que superen en empadronados al núcleo urbano principal.

Por el consumo de luz y agua, estiman que la población real se sitúa en torno a las 60.000 personas en invierno y supera fácilmente las 100.000 en los meses de verano.

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