Condenan a un hombre a indemnizar con 1.250 euros al guardia civil que asfixió durante un control en Torrevieja

Un hombre ha sido condenado a indemnizar con 1.250 euros al agente de la Guardia Civil que agredió tratando de asfixiarlo tras negarse a ser registrado durante un control en Torrevieja.

El varón, vecino de la localidad, recibió el alto cuando viajaba de madrugada en un ciclomotor por parte de una patrulla. Tras negarse reiteradamente a identificarse pese a las advertencias de los agentes, uno de ellos procedió a realizarle un registro personal de seguridad.

En ese momento, el individuo se revolvió con violencia, agarró fuertemente por el cuello al agente por la espalda e intentó asfixiarlo, teniendo que ser reducido en el suelo por la patrulla ante su feroz y activa resistencia. Como consecuencia de la agresión, el agente sufrió escoriaciones en el brazo y la rodilla, así como lesiones en la región cervical.

El Tribunal de Instancia de Torrevieja ha dictado una sentencia condenatoria firme por un delito de resistencia y un delito leve de lesiones y el agresor ha sido condenado al pago de una multa penal, las costas procesales y a abonar una indemnización de 1.250 euros al agente herido por los 25 días de perjuicio personal básico y las lesiones sufridas.

Ante el impago el condenado se enfrentará de inmediato a la privación de libertad correspondiente.

Principio de autoridad

Desde AUGC Alicante lamentan "profundamente que este tipo de situaciones sean cada vez más frecuentes e intolerables en nuestra provincia, evidenciando una preocupante y progresiva pérdida del principio de autoridad".

"Resulta inadmisible que, por el mero hecho de llevar un uniforme para proteger a la ciudadanía, un trabajador pueda ser agredido casi de forma impune en nuestras calles. Por ello, desde AUGC mostramos nuestra absoluta indignación ante la falta de voluntad política de quienes nos gobiernan", añaden.

Y califican de "auténtica vergüenza" que el Gobierno central se niegue a considerar a los guardias civiles como profesionales de riesgo, una condición y protección básica que sí tienen reconocidos otros colectivos laborales e incluso, "de forma incomprensible y discriminatoria, otros cuerpos policiales de nuestro país".

Consideran "urgente acabar con este agravio y dotar a nuestros agentes de la máxima protección jurídica frente a la violencia creciente".

Con todo, afirman que AUGC seguirá personándose en cada juzgado para defender la dignidad, los derechos y la integridad de los guardias civiles.

AUGC es la decana de las asociaciones profesionales. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino.